Estátua de Juscelino Kubitschek retorna a Orla Bardot em Búzios

Neste sábado (15), a escultura do ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, retornou à Orla Bardot, em Búzios. A escultura foi vandalizada durante a madrugada do dia 26 de novembro de 2022. Na época, a ocorrência foi registrada na 127ª Delegacia de Polícia.

Na tarde do mesmo dia, ela foi recuperada no Rio de Janeiro, durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com total apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Secretaria de Segurança e Ordem Pública (Centro de Monitoramento).

Na ocasião, escultura ficou sobre a responsabilidade da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, para encaminhá-la para restauração com o artista plástico que a produziu.

Durante esses sete (07) meses, o secretário da Pasta, Luiz Romano, acompanhou de perto a documentação necessária para a restauração da escultura e a criação do decreto municipal que regulamenta todos os monumentos em passeio público. Por várias vezes esteve no ateliê do Escultor Hildebrando Lima, responsável pela restauração, no Rio de Janeiro, e comentou: “A escultura de JK retorna ao seu local, de onde nunca deveria ter saído. O que aconteceu com a escultura fere com a identidade buziana, espero que esse ato de vandalismo nunca mais aconteça na nossa cidade”.

O prefeito Alexandre Martins também acompanhou o retorno e colocação da escultura de bronze de Juscelino Kubitschek, na Orla Bardot. Ele comentou sobre a importância da preservação dos monumentos históricos para a cidade: “Essa escultura faz parte da história da cidade. É importante para a cultura e turismo do município, todos que visitam a cidade querem tirar fotos nesses monumentos”.

Estátua Juscelino Kubitschek

A estátua foi inaugurada em 2006 em frente a localidade conhecida como Solar do Peixe Vivo, antiga casa de veraneio do ex-presidente JK nos anos 50, em frente à Praia da Armação, na Orla Bardot. Com peso aproximado de 100 kg, ela foi produzida pelo artista plástico Hildebrando Lima.