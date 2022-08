Moto Clube de Búzios realiza ação de plantio de mudas na Praia do Forno

O Moto Clube de Búzios em parceria com a Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo realizou nesta sexta-feira (26), uma ação ambiental na Praia do Forno. No local foram plantadas 25 mudas de árvores nativas pelos integrantes do clube.

A ação ambiental do Moto Clube de Búzios tem por objetivo neutralizar as emissões de carbono na natureza, via plantio de árvores, fonte de oxigênio via fotossíntese. O programa ambiental do clube consiste em demonstrar que não é só um veículo poluente, que existe uma preocupação ambiental entre os participantes.

A Praia do Forno foi escolhida para receber a ação por estar concorrendo ao selo de qualidade do Programa Bandeira Azul.