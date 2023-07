Mulher baleada em São Pedro da Aldeia morre em hospital de Araruama

Morreu neste domingo, dia 09 no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, Wânia Lúcia Firmino da Silva, de 47 anos, que foi internada na unidade em estado grave após levar dois tiros dentro de casa em um condomínio de São Pedro da Aldeia.

Segundo a Polícia Civil, o companheiro dela, Alexander Neves da Invenção, que é suboficial da Marinha, é o suspeito do crime, cometido no último dia 24 de junho. Ainda segundo a polícia, um dos tiros chegou a perfurar o pulmão da vítima, que recebeu o primeiro atendimento no Pronto Socorro do Morro dos Milagres, ainda em São Pedro da Aldeia, sendo posteriormente transferida para Araruama.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o hospital chegou a abrir protocolo, no sábado (8), para confirmar a suspeita de morte cerebral. Mas, no domingo, a paciente morreu. A morte foi confirmada na manhã desta segunda-feira (10) pelo Estado, que disse que o corpo já foi encaminhado para o IML.

A Marinha do Brasil disse que o suspeito segue preso no presídio da Marinha, no Centro do Rio.

No dia do crime, ainda segundo a Polícia, os tiros chamaram a atenção de uma vizinha da família, que é policial e, ao olhar pela janela, após ouvir os tiros, viu o homem com a arma na mão dentro da casa do casal.

A policial disse que foi até a casa dele e conversou com o suspeito pedindo que entregasse a arma. Depois de contido pela mesma, o homem permaneceu acautelado por populares, momento em que a policial entrou no local e encontrou a vítima caída ao chão falando que estava baleada. Foi dada voz de prisão e o suspeito encaminhado para delegacia da cidade.

De acordo com a PM, na ocasião, foram apreendidas no local do crime uma pistola calibre 9mm; uma pistola PT 58 calibre 380; uma pistola de Airsoft e sete munições calibre 380.