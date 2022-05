Mulher é presa em Cabo Frio suspeita de mandar matar marido por causa de seguro de vida de R$ 1,2 milhão 

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (31) suspeita de mandar matar o companheiro em Cabo Frio.



A prisão foi durante a operação “Viúva Negra” realizada em Unamar, no segundo distrito.

Segundo a polícia, as investigações e um trabalho de inteligência da 126ª DP revelaram que o crime teria sido motivado pela concessão de uma apólice de seguro de vida, no valor de mais de R$ 1,2 milhão, em nome do marido.

O crime

A vítima era Jonas Ribeiro da Silva. Ele foi morto a tiros no distrito de Tamoios no dia 20 de novembro do ano passado.

A prisão foi em cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Durante as buscas na residência da mulher, os policiais encontraram um revólver calibre 32. Ela também foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.