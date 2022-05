Termina hoje a Campanha de Agasalho promovida por rede de supermercado

No total, são mais de 200 lojas, presentes em 23 Estados (mais o Distrito Federal), disponíveis para receber a doação de roupas, agasalhos e cobertores

O Assaí Atacadista, por meio do Instituto Assaí, está promovendo sua Campanha do Agasalho para a arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores em todo o país.



Até o dia 31 de maio, todas as lojas da Companhia, em 23 Estados mais o DF, contarão com postos de doação para a entrega de peças que estejam em bom estado de conservação e que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade. Os locais de coleta são sinalizados e ficam próximos às portas de entrada e saída das unidades, atrás da linha dos caixas de pagamento.

Todo o volume de roupas arrecadado será entregue por meio das organizações sociais Rotary e Instituto SOS Gente, que garantirão que as roupas cheguem e aqueçam quem mais precisa. “Estamos muito felizes em retomar esta Campanha após dois anos suspensa por conta da pandemia de Covid-19 e contribuirmos para formar esta corrente de solidariedade. O inverno chegou mais cedo neste ano e temperaturas muito baixas já começam a ser sentidas em algumas regiões brasileiras. Por isso, este é o momento certo para abrirmos o guarda-roupa em busca daquela blusa ou cobertor que já não usamos mais. É um gesto simples, mas que pode fazer toda a diferença na vida de quem está precisando de apoio para enfrentar os dias frios que estão chegando”, analisa Fábio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí Atacadista.

Onde doar?

O Assaí está presente nas cinco regiões brasileiras, com 218 lojas distribuídas em 23 Estados mais o Distrito Federal. As doações poderão ser realizadas durante o mesmo horário das unidades, que funcionam de segunda a sábado das 7h às 22h, e aos domingos das 8h às 18h. É possível consultar no site o posto de doação mais próximo: https://www.assai.com.br/nossas-lojas

CONFIRA O ENDEREÇO DAS LOJAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSAÍ CABO FRIO: Avenida América Central, 900, São Cristóvão – Cabo Frio.

ASSAÍ AYRTON SENNA: Avenida Ayrton Senna, 6.000, Jacarepaguá.

ASSAÍ BANGU: Rua Francisco Real, 2.050, Bangu.

ASSAÍ BARRA DA TIJUCA: Av. das Américas, 900, Barra da Tijuca.

ASSAÍ CAMPINHO: Rua Domingos Lopes, 195, Madureira – Campinho.

ASSAÍ CEASA: Avenida Brasil, 19.001, Irajá (funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 20h; e aos domingos, das 8h às 15h)

ASSAÍ CESÁRIO DE MELO (CAMPO GRANDE): Av. Cesário de Melo, 3470 (Antigo Hipermercado Extra), Campo Grande.

ASSAÍ FREGUESIA (JACAREPAGUÁ): Estrada de Jacarepaguá, 7.753, Freguesia.

ASSAÍ ILHA DO GOVERNADOR: Avenida Maestro Paulo Silva, 100, Jardim Carioca – Ilha do Governador.

ASSAÍ MARIZ E BARROS: Rua Mariz e Barros, 975, Tijuca.

ASSAÍ MENDANHA: Estrada do Mendanha, 3.457, Campo Grande.

ASSAÍ MÉIER: R. Dias da Cruz, 371, Méier.

ASSAÍ PILARES: Avenida Dom Hélder Câmara, 6.350 (Próximo à saída 4 da Linha Amarela), Pilares.

ASSAÍ SABÃO PORTUGUÊS: Avenida Brasil, 2.251, São Cristóvão.

ASSAÍ SANTA CRUZ: Av. Padre Guilherme Decaminada, 2.385, Santa Cruz.

ASSAÍ TIJUCA: Rua Uruguai, 329, Tijuca.

ASSAÍ ALCÂNTARA: Rua Doutor Alfredo Backer, 605, Alcântara – São Gonçalo.

ASSAÍ CAMPOS DOS GOYTACAZES: Av. Arthur Bernardes Trevo do Índio (Acesso à Rod. Mário Covas) – Campos dos Goytacazes.

ASSAÍ DUQUE DE CAXIAS: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 2.973, Vila Centenário – Duque de Caxias.

ASSAÍ MACÁE OBELISCO: Avenida Lacerda Agostinho, 2.175, Virgem Santa – Macaé.

ASSAÍ NILÓPOLIS: Avenida Getúlio de Moura, 1.983, Centro – Nilópolis.

ASSAÍ NITERÓI: Rua Benjamin Constant, 263, Largo do Barradas – Niterói.

ASSAÍ NOVA IGUAÇU: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.448, Centro – Nova Iguaçu.

ASSAÍ PETRÓPOLIS: Estrada União e Indústria, 870, Roseiral – Petrópolis.

ASSAÍ RIO DUTRA: Rodovia Presidente Dutra, 10.521 – Mesquita.

ASSAÍ SÃO GONÇALO: R. Doutor Alberto Torres, S/N – São Gonçalo.

ASSAÍ SÃO JOÃO DE MERITI: Rodovia Presidente Dutra, 4.301, Jardim José Bonifácio – São João de Meriti.

ASSAÍ TRIBOBÓ: Av. Fued Moises, 114, Tribobó – São Gonçalo.