Mulher é presa pela morte da amiga em Arraial do Cabo, suspeita chegou a alegar ter sido obrigada por assaltante a esfaqueá-la

A Polícia Civil do RJ prendeu uma mulher pela morte de uma amiga, em Arraial do Cabo.

Anna Clara de Assis Barroso de Oliveira Couto de Farias foi presa nesta quarta-feira (17) em Petrópolis, na Região Serrana.



Segundo a 132ª DP (Arraial do Cabo), Anna Clara matou, com a ajuda de pelo menos um comparsa, a amiga Nayra Jeovanna Coutinho de Souza, (foto) a golpes de faca e queimaduras com gasolina.

Após o crime, na madrugada de 18 de abril, Anna Clara procurou a polícia, dizendo ter que as duas tinham sido vítimas de um roubo. Mas tudo não passava de uma farsa.

Amiga forjou roubo

Aos investigadores, Anna Clara disse que ela e a amiga estavam a caminho da Região dos Lagos, quando decidiram parar para fazer xixi. Foi quando, segundo ela, foram surpreendidas por dois homens em um moto anunciando o roubo.

Segundo Anna Clara, o piloto roubou o celular e outros objetos de Nayra e fugiu. O carona, segundo ela, entrou no carro delas e seguiu em direção à Região dos Lagos. Ao chegar a um locar ermo, perto do Praia do Pneu, teria ordenado que as duas dessem facadas uma na outra.

Anna Clara contou que, sob ameaça, acabou esfaqueado Nayra. Em seguida, seguida ela, o criminoso jogou um líquido inflamável nas duas e fugiu por uma área de mata.

A suspeita relatou ainda que conseguiu pegar carona na estrada e seguiu até a Delegacia de Araruama, mas a amiga, segundo ela, não teve a mesma sorte e acabou sendo alcançada pelo criminoso, que ateou fogo nela.

Nayra foi socorrida por moradores de um condomínio próximo ao local, mas, após dias internada com quase 70% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos.

Durante a investigação do caso, o setor de inteligência da polícia identificou, a partir de laudos periciais e provas colhidas na 132ª DP, que a versão de Anna Clara era “contraditória e incongruete”, e que os indícios apontavam para a participação dela no crime.

A polícia pediu, então, a prisão temporária da suspeita e fez busca e apreensão em endereços ligados ao comparsa dela.