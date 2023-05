Selo do Produtor Rural completa dois anos valorizando a agricultura familiar de Cabo Frio

Um dos grandes símbolos da valorização e do fortalecimento da agricultura familiar em Cabo Frio na atual gestão municipal, o Selo do Produtor Rural completa dois anos, nesta terça-feira (16). Ao longo desse período, a certificação se firmou como um verdadeiro atestado de autenticidade e boa procedência da produção agrícola local.

Para o consumidor que frequenta as edições da Feira do Produtor Rural e demais eventos da Secretaria de Agricultura e Pesca realizados no Parque de Exposições de Tamoios e em outros locais, o Selo do Produtor Rural é a garantia de que está levando para casa não apenas um alimento fresquinho e saboroso, mas também cultivado em solo cabo-friense, com o incentivo do Governo Municipal.

Já para o pequeno produtor, é um estímulo para o crescimento. Criador de abelhas em São Jacinto, Isaque Mendonça enaltece os benefícios trazidos pela criação do Selo.

Em 2021, no primeiro ano a partir da adoção da certificação, foram distribuídos 2 mil selos para os pequenos produtores que o solicitaram. No ano seguinte, esse número subiu para 5 mil selos distribuídos. Já para este ano, a expectativa é certificar com 30 mil selos os produtos agrícolas produzidos em Cabo Frio.

A secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, explica que os pequenos produtores rurais cadastrados podem solicitar o Selo, de forma gratuita. Após uma visita técnica da equipe da Secretaria, para atestar a procedência dos alimentos, a certificação é concedida. Ao longo do tempo, a Prefeitura ampliou o apoio aos agricultores familiares, por meio de consultoria técnica e utilização de maquinário.

“O que fizemos pela agricultura no nosso município é tornar visível algo que já existia, mas que não era visto. Hoje, a área rural e os produtores rurais ganharam um lugar de destaque não apenas no município, mas em todo o estado do Rio. O Selo e a Feira do Produtor Rural servem como exemplo”, destaca a secretária.

“Nesses dois anos, o Selo do Produtor Rural tem ajudado a colocar nossos produtos em lugares onde antes não era possível. O Selo também passa confiança para o consumidor, pois ele sabe que o produto foi produzido em nossa cidade”, reforça o apicultor.

O prefeito José Bonifácio reforçou a importância da atividade agrícola e do homem do campo para o município.

“Nossa gestão propôs um novo olhar sobre o pequeno produtor rural, que acorda cedinho para garantir o próprio sustento e também colocar o alimento na mesa do cabo-friense. Desde o início, nossos esforços em movimentar a Fazenda Campos Novos e o Parque de Exposições de Tamoios, assim como a criação da Feira e do Selo do Produtor Rural, foram no sentido de valorizar o agricultor familiar, que merece e continuará a ter toda nossa admiração e incentivo”, ressaltou o prefeito.

Neste ano, o reconhecimento ao Selo do Produtor Rural também ultrapassou as fronteiras do Brasil e chegou ao restante da América Latina. A iniciativa, que integra o Programa “Rede de Apoio Rural e Quilombola”, recebeu uma menção honrosa durante a entrega do Prêmio “Construir Igualdad 2022”, que fez parte da terceira edição do Fórum Mundial de Direitos Humanos (FMDH23), da CIPDH-Unesco, realizada em Buenos Aires, na Argentina, no fim de março.

O projeto cabo-friense foi uma das duas únicas iniciativas brasileiras entre as cinco escolhidas pelo júri para receber a menção especial do prêmio. Ele foi selecionado por um júri internacional entre 42 políticas públicas locais de 35 cidades do Brasil, Argentina, Colômbia, México, Chile, Equador, Guatemala, Peru e Uruguai.