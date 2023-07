Novo Secretário de Saúde de Cabo Frio recebe presidente da Câmara Municipal

By

O secretário de Saúde de Cabo Frio, Bruno Alpacino, acompanhado do secretário de Governo, Ruy França, recebeu na manhã dessa quarta-feira (26), o presidente da Câmara Municipal, o vereador Miguel Alencar. O encontro contou ainda com a participação do líder de governo na Casa Legislativa, o vereador Léo Mendes.

Na ocasião, foram debatidos temas importantes para gestão da pasta. Para o secretário de Saúde, a união entre os poderes Executivo e Legislativo é de extrema importância para garantir mais qualidade aos serviços prestados para a população.

“A integração do governo com o Poder Legislativo é essencial para avançar os serviços de saúde prestados para a população. O diálogo existente vai nos permitir implantar projetos e realizar nosso planejamento e metas para melhoria do atendimento”, diz Bruno Alpacino.