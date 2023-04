Novos brinquedos são entregas para as escolas municipais de Iguaba Grande

O mês de abril chegou com novidades para as unidades escolares de Iguaba Grande.

A secretaria de Educação iniciou a entrega dos novos brinquedos para as escolas municipais. Todas as unidades de creche e pré-escola receberão brinquedos educativos, que auxiliarão no processo ensino aprendizagem, além de playgrounds.

“Lembrando que, nossas escolas não recebiam esse tipo de material há alguns anos, e a troca dos mesmos se faz necessária, até mesmo por motivos de segurança das nossas crianças. Estaremos realizando também, a entrega de novos mobiliários para todas as unidades escolares”, disse o secretário de Educação, Jales Lins.

As entregas acontecerão de forma gradativa, de acordo com o cronograma da secretaria de Educação.