Já pode marcar na agenda: neste fim de semana tem Feira do Produtor Rural!

Desta vez, o melhor da agricultura da zona rural cabo-friense vem marcar presença no Horto Municipal Ângelo Trindade. Tem muita coisa fresquinha e deliciosa, tudo certificado pelo Selo do Produtor Rural.

A Feira do Produtor Rural acontece no domingo (16), a partir das 9h. O Horto Municipal fica na Avenida Henrique Terra, no bairro Portinho. A entrada é gratuita!