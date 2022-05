Novos ônibus escolares são entregues aos alunos de Tamoios

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, entregou um grande reforço para o transporte escolar de Tamoios. Alunos da rede municipal que residem no distrito cabo-friense já podem contar com cinco novos ônibus para fazer as rotas de transporte junto às unidades de ensino. Com a chegada dos veículos, serão atendidos mais 500 estudantes, somando um total de 3.000 alunos utilizando o transporte escolar em Tamoios.

“Essa entrega que estamos fazendo é mais um benefício para esses alunos, não é um favor, mas sim mais uma obrigação nossa sendo cumprida. Vemos sempre os secretários trabalhando, mas é muito importante agradecer a toda equipe que trabalhou arduamente para que pudéssemos entregar os novos veículos que vêm para atender Tamoios, sendo custeados com recursos próprios”, disse o prefeito José Bonifácio.

Os cinco novos ônibus foram adquiridos com recursos próprios, pelo valor de R$ 1.632.680,00, e serão adicionados à frota que atualmente conta com 21 veículos em regime de locação, e outros cinco próprios, atendendo 2.500 alunos em Tamoios. Do total, quatro ônibus têm capacidade para transporte de 59 alunos, cada um, e um veículo tem capacidade para atender 32 estudantes. Todos contam com elevadores para os alunos com necessidades especiais.

A secretária de Educação, Elicéa da Silveira, destacou o trabalho realizado com antecedência e planejamento, para que a aquisição dos veículos pudesse ser concretizada.

“Para realizarmos essa entrega em maio, tivemos um trabalho que foi iniciado em setembro do ano passado, feito com seriedade e organização. São cinco veículos próprios, ônibus novos que vão diretamente para os alunos. Peço a colaboração dos monitores, alunos e dos motoristas, para que possamos utilizar esses veículos, mas com conservação e cuidado de cada um deles”, destacou Elicéa.

A cerimônia contou com a presença da equipe da Secretaria Adjunta de Educação em Tamoios, dos vereadores Oseias de Tamoios, Alexandra Codeço, Davi Souza, Léo Mendes, Jean da Autoescola e Adeir Novaes, do ex-deputado Janio Mendes, do secretário municipal de Governo, Betinho Araújo, e do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento.