O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 01

Cabo Frio

O secretário de Administração de Cabo Frio, Ruy França, é o novo Secretario de Direitos Humanos e Segurança. Ele vai acumular os dois cargos sem gerar acúmulo de salário. Ruy França assume no lugar de Aglaia Olegário, que entregou, ontem, o pedido de exoneração ao prefeito José Bonifácio, alegando motivos pessoais.

Aglaia e servidora concursada da Guarda Civil Municipal, e agora retoma a sua função original na corporação, da qual faz parte há 27 anos. Entre as diversas ações que realizou na Secretaria destaca-se o da Patrulha Solidária direcionada ao auxílio e acolhimento de cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

Arraial do Cabo

Nesta terça-feira (30), uma equipe da Prefeitura esteve no canteiro de obras na RJ-140, a informação da empresa responsável pela execução do serviço, a Geo-Log, é que por conta do mau tempo, não será possível cumprir o prazo de liberação da via, conforme divulgado pelo DER na semana passada. Nos próximos dias, o órgão estadual irá informar uma nova data para liberação da estrada ao tráfego de veículos.

Araruama

O juiz Maurílio Teixeira Melo julgou procedente o processo com anulação de todos os votos conquistados pelo partido Republicanos, 10. Em consequência o vereador, Sérgio Murilo da Costa, teve a cassação de seu diploma de vereador e perca de mandato. O vereador Sérgio Murilo vai recorrer da decisão.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande ganhou ontem uma loja da Casa e Vídeo. Na inauguração, estavam o prefeito, Vantoil Martins, o secretário Heron Bezerra, os vereadores, Marcilei Lessa, Paulo Rito e Alan Rodrigues, além do chefe de Gabinete do prefeito, Fábio Costa. Segundo informações, o vereador Alan Rodrigues, gastou todo seu décimo terceiro, em compras. O moço virou o papai Noel de Iguaba.

São Pedro da Aldeia

O verão em São Pedro da Aldeia sera marcado pelo Festival Gastronômico Frutos da Lagoa de São Pedro da Aldeia. O evento acontecerá entre os dias 14 e 30 de janeiro. O objetivo é celebrar a qualidade e a variedade gastronômica do município, além de mostrar a riqueza das tradições culturais por meio de pratos típicos e da culinária praieira, baseada nas riquezas da Lagoa de Araruama.

Os estabelecimentos interessados podem se insacever a partir desta quarta-feira até o dia 10.