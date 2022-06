O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 01

Cabo Frio

Cabo Frio vai eleger os novos integrantes do Conselho Municipal de Turismo. As inscrições estão abertas até o dia 13. São 12 vagas para titular e suplente de diversos segmentos. A eleição, na sede da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, está marcada para as três da tarde do dia 20 de junho. As vagas serão organizadas por segmentos: hotelaria, gastronomia, industria e comércio, apoio a micro e pequenas empresas, serviços turísticos e associação de trabalhadores com sede no distrito de Tamoios. As entidades candidatas deverão escolher apenas um segmento de representação. A relação dos candidatos aptos a concorrerem será divulgada no dia 14 junho.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu em seu gabinete está semana um grupo de vinte pastores. Segundo informações, quem intermediou foi o vereador Juliano dos Distritos. Não faltou pedido de oração. Inclusive vários vereadores foram até o gabinete do prefeito para participar da reunião e claro, pedir oração. Que assim seja!

Búzios

O requerimento do vereador Guga de Nair teria deixado, o Guga Braga, sem dormir. Isso é o que os fofoqueiros de plantão estão falando na Praça Santos Dumont. Guga de Nair, dos gastos com os árbitros. “Pode isso, Arnaldo?”

São Pedro da Aldeia

O ex-vereador Zeco voltou a sorrir. O evento religioso de sua Igreja, vai acontecer na sexta-feira (03) com autorização do prefeito Fábio do Pastel. Zeco foi até a prefeitura e conseguiu falar o prefeito. Até a faixa voltou para o lugar. Que bom!

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande comemora 27anos na próxima semana com grandes shows. O maior público deve ser no dia do cantor Dilsinho e Marcos e Belutti. A rádio Litoral FM,94,5, vai cobrir o evento de aniversário.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho vai fazer uma live no próximo dia 7 junho para informar como será o funcionamento do hospital de São Vicente de Paulo. Na cidade e nos corredores da Câmara de Araruama, já tem gente falando que o hospital pode se tornar uma Faculdade de Medicina. Agora é só aguardar a live.