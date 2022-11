O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 02

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno amanheceu nesta quarta-feira no Rio de Janeiro, e já no horário de almoço estava em Arraial do Cabo. O homem não para, na capital corre atrás do início das obras de urbanização do distrito de Monte Alto, em Arraial acompanha pessoalmente nas secretarias o andamento dos processos das obras da prefeitura… Segundo o sombra, MM quer que Arraial vire um canteiro de obras em 2023.

Búzios

O vereador Dom de Búzios, atualmente na secretaria de Pesca, foi para a rede social reclamar que não recebeu os valores para pagar o Auxílio Emergencial dos Pescadores. O moço fez uma enquete e quer saber dos buzianos, se deve ou não continuar à frente da pasta. Você decide.

Iguaba Grande

Segundo informações, a mesa diretora da Câmara já está fechadinha. Os vereadores, Alan Rodrigues, Roberto Antunes, Júnior Bombeiro, Marcelo Durão, Elifas Ramalho, Luciano Silva e Marcilei já teriam dado a palavra ao prefeito, Vantoil Martins e o chefe de gabinete, Fabinho Costa. Nos corredores da Câmara, tem gente falando que o vereador Paulo Rito ainda resiste, com o coração “duro”, mas o prefeito disse ter pressa.

São Pedro da Aldeia

Vários suplentes de São Pedro da Aldeia estão de olho nas cadeiras da Câmara. Rola no “Canhão da fofoca” que eles estão se reunindo com os advogados para analisar os processos relacionados a última eleição no município. A loja de terno anda bastante visitada. Será que alguém vai perder a cadeira em São Pedro?

Cabo Frio

Se por ventura Búzios tiver uma eleição suplementar em 2023, Mirinho Braga está fora. O prefeito, José Bonifácio, desautorizou sua candidatura e disse que não abre mão de Mirinho no governo cabofriense. Ele teria indicado Rafael Braga, que é filho de Mirinho.

Araruama

Viralizou entre os araruamenses o texto da pequena Laura Ribeiro, de 11 anos, filha da prefeita Lívia de Chiquinho e do “Primeiro Ministro” Chiquinho da Educação. Veja:

“REFLETINDO | Aprendi que existem pessoas maravilhosas que votam no Capitão Bolsonaro e existem pessoas maravilhosas que votam no Lula.A escolha por um desses candidatos não é parâmetro para definir o caráter de alguém…ela é baseada nos conhecimentos e experiências de vida e, sobretudo, como cada indivíduo significou em tudo isso.Fica claro que isso não faz das pessoas melhores ou piores, são apenas pontos de vista e expectativas diferentes. O que pode trazer um diferencial é a forma grosseira de lidar, julgar e acusar o outro porque ele pensa diferente.Enfim, cuidado com as projeções pessoais, pois elas podem ter muito mais a ver com você do que com o outro.” Laura Ribeiro 11 anos