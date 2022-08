O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 03

Arraial do Cabo

O Programa Gira Renda Cabista completou um ano, nesta terça-feira (2). A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos beneficia mais de 1.500 famílias, com o auxílio de 200 reais mensais disponibilizados através de um cartão. O crédito é utilizado para realizar compras nos estabelecimentos comerciais de Arraial do Cabo, fazendo girar, também, a economia na cidade.

Cabo Frio

O deputado estadual Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, o Serginho, morador de Cabo Frio, protocolou ontem, Projeto de Lei para suspender o reajuste anual do ped·gio na RJ-124 (Via Lagos) previsto no contrato de concessão e aprovado pela AGETRANSP. O projeto suspende o reajuste do pedágio em todas as rodovias estaduais sob concessão, enquanto perdurar o decreto do estado de calamidade publica devido a pandemia.

O deputado classificou de inadmissível e um verdadeiro abuso o aumento da tarifa básica de R$ 14, 70 para R$ 17, 20 e da tarifa básica com adicional, cobrada entre o meio dia de sexta-feira e o meio dia de segunda, de R$ 24, 50 para R$ 28, 80. Ele disse que vai trabalhar para suspender o aumento e, posteriormente, para reduzir a tarifa.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, deve chegar de viagem na sexta-feira e a fila para falar com ele já é muito grande. Segundo os fofoqueiros de plantão, o secretário Marcão é quem tá organizando e o vereador Uriel da Saúde distribuindo a senha. Os vereadores Aurélio Barros, Vitor Santos e Gugu de Nair pegaram os primeiros números.

Araruama

O advogado Paulo Mazzei, que assiste o suplente de vereador Buda, disse em entrevista ao programa Bom dia Litoral, na manhã desta quarta-feira (03), espera que, “em breve seu cliente assuma uma cadeira na Câmara”. Segundo o próprio, o presidente Júlio César já teria sido notificado pelo juiz eleitoral da comarca.

São Pedro da Aldeia

Os municípios da Região dos Lagos criaram 799 novos empregos formais com carteira assinada em junho, 93 a menos que maio, segundo dados divulgados pelo Cadastro de Empregos e Desenpregados do Ministério de Trabalho, o CAGED. São Pedro da Aldeia, aparece com 53 novas vagas.

Iguaba Grande

Os moradores do bairro Chácara das Rosas ficaram felizes em saber que vão receber cerca de 4 mil metros de extensão de rede de fornecimento de água. O acordo foi selado nesta terça-feira (02), na sede da Prolagos, com o presidente, Pedro Freitas, os vereadores, Alan Rodrigues, Marcelo Durão, Luciano Silva, Elifas Ramalho,Júnior Bombeiro e Robertinho Antunes. Representando o prefeito Vantoil Martins, estava o chefe de gabinete Fabinho Costa.