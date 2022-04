O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 06

Arraial do Cabo

O tradicional Festival da Lula vai agitar o feriado prolongado da Semana Santa em Arraial do Cabo. O evento acontece entre a Sexta-Feira Santa e o domingo de Páscoa na orla da Praia Grande.

O Festival, que vai reunir mais de 70 pratos a base de Lula, terá ainda três palcos ao longo da orla que vão receber mais de 15 atrações musicais, entre elas, Dalto, Junior Carrião e Léo Parazzi e Banda, além de Will e Ju Feliciano.

O Festival da Lula é uma realização da Associação dos Pescadores. O evento acontece, de meio dia a meia noite e a expectativa é que sejam consumidos cerca de dez toneladas de lula por um público estimado em 6 mil pessoas por dia.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia está· arrecadando donativos para as famílias do município que perderam seus pertences devido as fortes chuvas do fim de semana. As secretarias de Assistência Social e de Segurança e Ordem Pública coletam água mineral, alimentos, colchões, roupas de cama e fraldas. Também são aceitas doações de eletrodomésticos. As doações podem ser entregues na sede da defesa civil, localizada no Horto, na Rodovia Amaral Peixoto, 9002 – Balneário São Pedro. Cerca de 30 famílias já foram beneficiadas. Equipes da Assistência Social e Direitos Humanos seguem com o trabalho de mapeamento nos bairros mais atingidos pelas chuvas.

Cabo Frio

Hotéis e pousadas de Cabo Frio já registram 90% de ocupação em média, para o feriado prolongado da Semana Santa. Empresários do setor, entretanto, acreditam que na próxima semana a média de ocupação da rede atinja 95%.

A informação é do empresário e ex-secretário de Turismo de Cabo Frio, Carlos Cunha. Ele lembrou que a Semana Santa é, junto com o Dia das Crianças, em outubro, o melhor feriado da chamada baixa temporada. Este ano o movimento na cidade deve susperar o período pré-pandemia. Em 2019 o feriado da Semana Santa atraiu cerca de 120 mil pessoas.

Búzios

O governador Claudio Castro empossou, ontem, durante cerimônia no Palácio Guanabara, 13 secretários de Estado, entre eles, João Carrilho, novo tiular da Ciência e Tecnologia. O ex-vereador e ex-secretário de Assistência Social de Búzios assumiu no lugar do deputado Sérgio Luiz Costa Azevedo, o Doutor Serginho, que deixou o cargo para disputar a reeleição

a Assembleia Legislativa.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande Robertinho Antunes bateu recorde na Câmara nesta, terça-feira (05) homenageando os servidores da saúde que trabalham na tenda da Covid-19 no município. Dizem que ele deu 50 moções de aplausos. Até o vendedor de balas teria recebido. Isso é o que os fofoqueiros de plantão estão dizendo. O moço vai para o Guinness Book.

Araruama

A eleição de outubro em Araruama, como vários municípios do Brasil, vai mostrar a força política dos principais “atores” da cidade. De um lado o grupo da prefeita Lívia de Chiquinho e do primeiro-ministro, Chiquinho da Educação. A primeira disputa deve ser entre André Mônica e o vereador Russo, como pré candidato a deputado federal.