O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 07

Búzios

O vereador Dom de Búzios anunciou no Instagram que vai voltar para a Câmara de Búzios. Segundo informações, a notícia pegou todo mundo de surpresa, inclusive o vereador Uriel da Saúde.

Cabo Frio

Rola nos corredores da prefeitura de Cabo Frio, que o prefeito José Bonifácio vai fazer mudanças na administração após a eleição. Pelo visto, algumas cabeças vão rolar. Dizem tem gente perdendo o sono. Quem será?

Araruama

A vice-prefeita de Araruama, Raiana Alcebiedes, é agora Raiana de Chiquinho, a moça partiu para as ruas em busca de votos, com o nome turbinado. A moça, servidora efetiva e professora, tem acordado cedo para os compromissos de campanha. Para alguns, ela está fazendo um “estágio” de olho no futuro. O velho Chico, o primeiro ministro Chiquinho da Educação, não joga para perder.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, está com a corda toda. Nesta semana, no Distrito de Figueira, no início às obras do novo Posto de Saúde, tratou de pegar a enxada. O prefeito vem chamando o posto de de “Mini Hospital”. Então tá!

São Pedro da Aldeia

Acontece neste feriado do bicentenário da independência do Brasil, em São Pedro da Aldeia, após dois anos de interrupção em função da Pandemia da Covid-19, a tradicional Cavalgada da Independência. Com entrada gratuita, vários shows vão acontecer no Polo Rural, no Bairro da Cruz, durante o dia. É uma boa dica para o feriado.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro, em Iguaba Grande, que os vereadores Marcelo Durão e Alan Rodrigues estão causando ciúmes nos colegas da Câmara. É que eles conseguiram emplacar suas represetantes no governo. O Sombra soube que o vereador Elifas Ramalho está “bicudo”.