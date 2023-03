Cabo Frio: Secretária explica sobre a destinação de 3% do imposto para criança, adolescente e idoso

Secretária da Criança e Adolescente de Cabo Frio, Bethânia Batista, conversou uma entrevista exclusiva nesta manhã, dia 15, ao Bom Dia Litoral com o Ademilton Ferreira e Ricardo.

A secretária fala do tributo no imposto de renda para ajudar as crianças e adolescentes.

“Quando a gente prepara o nosso imposto de renda, nós podemos destinar 3% para a criança e o adolescente, o fundo. Pode destinar também aos idosos. Campanha Destinação. Hoje chamamos de tributos solidários”, explica.



Ademilton e Bethânia

Bethânia explicou que esse dinheiro pode ser arrecadado em torno de R$5 milhões e o que se recebe é $96 mil. “Então, é um valor muito pequeno. O contribuinte tem que saber que ele pode destinar esse dinheiro. Contamos com a ajuda dos contadores para esclarecer aos seus clientes”, disse.

No ano de 2022, Bethânia explica que tiveram quatros projetos bem elaborados e precisam de recursos para trabalhar com as crianças. “Hoje temos como visitar as ONGs, filmar e mostrar os trabalhos. Penso que a mudança que nós queremos, ela depende de caminharmos juntos. É a união para o bem”, finaliza.