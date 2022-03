O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 16

Arraial do Cabo

O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, anunciou nesta terça-feira (15) mais uma parceria com o Governo do Estado, dessa vez para a revitalização completa do distrito de Monte Alto. A novidade foi anunciada após agenda oficial do Prefeito com o Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos. A reunião também contou com a presença do Secretário de Obras, Pedro Cajueiro.

Araruama

Depois de alguns dias de “tempestade ” na Câmara de Araruama, o tempo firmou e reina tranquilidade. Mas a fofoca continua, segundo informações dos corredores da Câmara, o vereador Elói Ramalho não esteve presente na sessão desta terça-feira (15). O que pode ter acontecido?

Iguaba Grande

A Câmara de Iguaba Grande pode ter candidato único a presidente. As informações dão conta que o prefeito, Vantoil Martins, hoje conta com a maioria, o que vai facilitar a composição da mesma diretora. A disputa vai ser dentro do grupo de apoio ao prefeito.

São Pedro da Aldeia

Depois de trocar a caneta por uma enxada, o prefeito Fábio do Pastel promete mais surpresa. Aliás, Fábio já disse que se for preciso varrer a cidade, ele pega na vassoura. Pelo visto, vai ser um novo estilo de administrador que São Pedro vai ter nos próximos anos.

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio Alair Corrêa disse numa rede social que dificilmente a região vai conseguir eleger um representante para a Câmara Federal nas eleições de outubro devido a quantidade de candidatos na disputa: doze. Alair, que esta semana, abandonou a corrida eleitoral, chegou a estimar que o candidato mais votado não vai passar dos dez mil votos, os demais terão, não passam de 4 mil votos cada. O ex-prefeito avalia que serão necessários 40 mil votos para eleger um deputado, o que significa, de acordo com ele, que os candidatos da região terão que conseguir de 20 a 30 mil votos fora. Alair diz que será preciso muito trabalho, sola de sapato e discurso afiado.

Búzios

A base aliada do prefeito Alexandre Martins, na Câmara de Búzios, rejeitou, ontem, por cinco votos a um, requerimento do vereador Rafael Braga com pedido de informações do contrato firmado entre a prefeitura e a WR Calçados para compra de uniformes escolares. A empresa, com sede em Três Corações , em Minas Gerais, é investigada pelo Ministério Público no escândalo de superfaturamento das bolas de basquete compradas pelo governo do Estado por R$ 438 cada, quatro vezes mais do que o valor pago por bolas semelhantes. Em Búzios, a WR, que também não teria registro para vender no atacado, assinou contrato com a prefeitura de mais de sete milhões e meio de Reais, através da adesão a uma ata de registro de preços.