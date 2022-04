O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 27

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia, em nota, tranquiliza população sobre o fim das atividades da Viação São Pedro no município, no próximo dia 9 de maio e a consequente suspensão do serviço de transporte público na cidade. O governo esclarece que desde o começo da gestão Fabio do Pastel vem adotando medidas para manter o serviço e que algumas ações foram acatadas pela empresa mas outras não e que apesar disso, promete apresentar uma solução para a crise até o prazo final estabelecido para a suspensão dos serviços. O Grupo Salineira culpou a inércia do poder público ao longo dos anos, a concorrência desleal das lotadas para a suspensão das ativides em São Pedro e lembra que a pandemia agravou a crise e inviabilizou a continuidade do serviço devido a redução do número de passageiros.

Araruama

O suplente de vereador de Araruama Buda festejou ontem mais uma vitória. O moço que busca uma vaga na câmara, ouviu de seus advogados que tá chegando a “hora”. Já o vereador Pastor Sergio Murilo é só preocupação é oração. Que coisa!

Cabo Frio

Câmara de Cabo Frio rejeitou, na sessão de ontem, por 12 votos a 2, requerimento do vereador Roberto de Jesus com pedido de informações sobre o recolhimento do ISS ao município pela empresa responsável pelo Cabofolia. O vereador, oposicionista, queria também informações sobre o pagameno do Imposto Sobre Serviço das empresas contratadas pela organização da micareta para montagem de palco, som, iluminação e até venda de alimentos.

Iguaba Grande

Quem é vivo sempre aparece. É o que se fala no dia à dia e quem apareceu depois de longos dias, segundo os fofoqueiros, foi o vice-prefeito de Iguaba Grande, Alexandre da Farmácia. O moço posou para fotos com os vereadores Marcilei Lessa e Marcelo Durão e dizem que já “batizou” a dupla, isso de olho na eleição da mesa diretora.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que não realização do show do grupo Capital Inicial, no motocross, deixou o prefeito Alexandre Martins muito bravo. Para toda sorte, o motocross foi o maior sucesso e acabou deixando o povo de Búzios feliz. Que bom!

Arraial do Cabo

Na manhã do 23 de abril, um grupo de manifestantes tentou invadir a casa do prefeito Marcelo Magno, na Praia Grande, mas o bom humor Cabista deu outra conotação. Segundo amigos do prefeito, às seis, eles queriam mesmo era tomar um café regado. Quem duvida disso?