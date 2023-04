O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 06

Araruama

A vereadora Silvinha de Paulinho, que vai assumir a cadeira do então vereador, Sub-Tenente Raimundo, já foi até a Câmara para ver o gabinete e não teria gostado de nada do que viu. A moça promete fazer uma decoração no gabinete, ela teria achado muito sujo o ambiente. E por falar em Silvinha, a chegada dela está incluída no pacote de ações do vereador Rodolfo Buda. Dizem que Buda ficou triste com Paulinho que na época não quis dar nem o combustível para se deslocar para o Rio de Janeiro com seu advogado Paulo Mazzei, que o assistiu. Conclusão, Dona Silvia que vai assumir é esposa de Paulinho. Que coisa!

Arraial do Cabo

A tradicional encenação da Paixão de Cristo, em Arraial do Cabo, vai reunir oitenta atores e deve atrair um público de oito mil pessoas. O espetáculo está marcado para esta Sexta-Feira Santa, em frente à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, na Praia dos Anjos. A encenação é montada pela pastoral de Artes Sacra da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora dos Remédios com o apoio de comerciantes da cidade e da prefeitura. Os palcos onde acontecem as cenas são montados nas ruas do Cento Histórico. O feriado da P·scoa no município cabista também será marcado pelo tradicional Festival da Lula na praia Grande. O evento vai oferecer mais de oitenta pratos a base do molusco, feira de artesanato A programação musical incluiu atrações nacionais como as bandas Rastape e L.S Jack, George Israel e cantores locais.

Búzios

O buziano Leonardo Brandão – que integra o programa Bolsa Atleta da prefeitura – Èé vice-campeão brasileiro de Judô ao conquistar a medalha de prata do Brasileiro de 2023 Região III. Ele disputou na classe sub 15 meio-médio masculino (menos de sessenta quilos). O irmão gêmeo de Leonardo, Gabriel Brandão, brigou pelo broxe, mas, desta vez, não veio.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, por onde passa em São Pedro tem falado que é pré-candidato à prefeitura em 2024. Chumbinho já anda fazendo café e visitando os municípis dizendo que tá limpinho com relação a justiça.

Cabo Frio

Um mistério está intrigando os cabofrienses e até os vereadores da Câmara municipal: onde está o busto de bronze do prefeito Aracy Machado? O monumento desapareceu do pedestal da praça, em fente ao prédio da sede do legislativo, na Avenida Assunção. A Câmara aprovou indicação do vereador Miguel Alen- car pedindo que o governo tome as providências necessárias para a recolocação do busto do ex-prefeito da cidade no devido lugar. O pedestal vem sendo utilizado, indevidamente, como base para divulgar nomes de voluntários que mantêm o jardim da praça. Miguel Alencar lembra que Aracy Machado foi comerciante e proprietário da Salineira. Ele ingressou na política e foi eleito prefeito em 1951, mas morreu durante no mandato. O vereador diz não entender o porque de governos passados não tomaram as providências para recolocar o busto que está desaparecido há anos.

Iguaba Grande

O secretário de Planejamento de Iguaba Grande, Eron Bezerra, esteve nesta quarta-feira (05), na comemoração da Páscoa do Centro de Referência do Idoso (CRI) e dançou até gastar as salas dos sapatos. O vereador, Paulo Rito, muito surpreso com tamanha habilidade do secretário.