O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 08

Cabo Frio

O médico cabofriense José Marcos Barroso Pillar, a professora Elza Maria Santa Rosa Bernardo, a Tia Elzinha, e Cilesio Luiz Coelho, o Cilesio da Soguima, vão receber a maior a mais alta condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

O ortopedista José Marcos Barroso Pillar será homenageado pelos relevantes serviços prestados a sociedade do Estado do Rio. Ele é membro da Irmandade do Santa Isabel e conselheiro da Fundação UNIMED. Tia Elzinha recebe a honraria pelo incansável trabalho na área da educação em Cabo Frio e demais cidades da região. Cilesio é um dos mais antigos corretores de imóveis ainda em atividade no estado do Rio e é uma das lideranças da Paróquia Nossa Senhora da Assunção com participação ativa em diversas pastorais e no conselho paroquial. Os projetos aprovados são de autoria do deputado Doutor Serginho.

São Pedro da Aldeia

Motociclistas de todo o país desembarcam em São Pedro da Aldeia nesta sexta-feira para mais um Encontro de Motociclistas que vai reunir das emblemáticas Harley- Davidson às motos Choppers, até os modelos esportivos e off-road, embalado por muito rock and roll .

Arraial do Cabo

Uma explosão de luz e cor vai iluminar e colorir o céu de Arraial do Cabo no primeiro minuto de 2.022. O espetáculo pirotécnico do Ano Novo na cidade terá explosão de dez mil e quinhetas bombas aéreas de várias cores e efeitos que serão lançadas de cinco pontos da Praia Grande.

Búzios

Caldeirão político de Búzios está “fervendo”. Em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, desta quinta-feira (08), o morador e eleitor de Búzios Manoel Eduardo da Silva, conhecido como Marreco, falou que ajuizou uma Ação Popular em face da eleição da mesa diretora para o biênio 2023/2024, no dia 26 de novembro. Segundo informações, a entrevista caiu como uma “bomba” na cidade.

Iguaba Grande

Hoje é feriado em Iguaba Grande por conta do dia da padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição. Pela manhã, os empresários, políticos e fiéis, foram a missa. Agora a tarde, vai acontecer uma procissão. A paróquia de Nossa Senhora da cidade é de 1871.

Araruama

A prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, marcou um gol de placa ao montar um telão para a torcida ver os jogos nesta copa, na Praça Menino João Hélio, no centro da cidade. O ambiente ficou top e familiar. Nos intervalos tem shows com artistas da terra. Parabéns!