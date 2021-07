O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 15

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que o “Primeiro Ministro”, Chiquinho Da Educação, anda conversando com alguns representantes de partidos. No último sábado ele se encontrou com o membro da executiva do Patriota, Arlindo Junior, mas é sabido na cidade que Chiquinho também está de olho no Podemos. Qual será o caminho de Chiquinho? Só o tempo dirá.

Búzios

O vereador Aurélio Barros já sabe que suplente, Samuel da Bike, está de olho na sua cadeira. Segundo informações, Samuel teria provocado a Justiça Federal, onde Aurélio foi ouvido nesta semana. O caldeirão tá fervendo. Na verdade, Samuel está treinando uma “bicicleta” e se der certo, pode fazer um “gol de placa”.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins vem discutindo com os secretários de Administração, Miquéias Gomes, de Governo, Jales Lins, e de Segurança e Ordem Pública, Fábio Costa, a elaboração de proposta de lei para criar o Plano de Cargos e Salários da Guarda Municipal. Segundo o prefeito, é necessário avaliar as condições financeiras do município e para isso duas reuniões já aconteceram.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia antecipou o pagamento da metade do 13° salário dos servidores públicos, nesta quinta-feira. A iniciativa, inédita para os servidores ativos no município, acontece após planejamento e empenho das secretarias de Fazenda e Administração, além do setor de Recursos Humanos. Com a antecipação, a prefeitura injeta cerca de R$ 4 milhões na economia local, acrescidos de R$ 1 milhão provenientes do pagamento da metade do benefício aos servidores aposentados e pensionistas pelo Previspa. É isso aí!

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio, exonerou a professora de educação física e triatleta, Flavia de Carvalho, da secretaria adjunta de esporte e lazer. A exoneração foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico. Na mesma edição, foi publicada a nomeação de Rodolpho Campbell, ex-subsecretário de governo, para o cargo, apesar dos apelos de desportistas cabofrienses. Flávia Carvalho, em live na noite de terça-feira, preferiu não comentar os rumores da exoneração e disse que em seis meses fez mais que muitos secretários que ocuparam o cargo por quatro anos.

Arraial do Cabo

A Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC) quer que a prefeitura cabista notifique os proprietários e determine a retirada das embarcações abandonadas da orla da praia dos Anjos. O biólogo Diego Dias Lima diz que os esqueletos na areia estão se deteriorando e são um perigo eminente aos pescadores, banhistas e turistas, podendo causar graves ferimentos, além da poluição visual. A AREMAC, em ofício ao Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo, alerta que o abandono de embarcações é passíveis de multa e remoção, de acordo com o plano de manejo da Reserva Extrativista Marinha.