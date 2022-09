O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 15

Iguaba Grande

O chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins, Fábio Costa, o Fabinho, tem sido visto cedinho nas padarias de Iguaba. Dizem que o moço tá de olho no futuro que é logo ali.

Cabo Frio

Cabo Frio viveu momentos de pânico ontem com perseguição e tiroteio entre policiais do 25 o batalhão e um grupo armado que invadiu a secretaria de Assistência Social no Braga e roubaram cartões do Supera RJ, programa de transferência de renda do governo do Estado do Rio. Seis funcionários que estavam na recepção do prédio também foram assaltados e tiveram seus pertences pessoais roubados, entre celulares, cartıes de crédito e outros objetos. Durante a perseguição, na descida da Ponte Deputado Marcio Corrêa, dois criminosos foram baleados. Eles foram levados para a UPA Parque Burle. Outros dois assaltantes foram presos depois que o carro em que estavam colidiu com um muro na descida da ponte. Os cartões levados, avaliados em R$ 400 mil, foram recuperados.

Búzios

O cantor Jorge Vercillo abre esta noite a primeria edição do MPBúzios. O festival se estende até domingo com apresentações de artistas renomados da Música Popular Brasileira, em palco montado na Praça Dona Dita, na Ferradura. Os shows fazem parte do calendário de eventos da cidade, que tem como objetivo fomentar o turismo e a economia durante todo o ano. O evento começa às oito da noite.

Arraial do Cabo

O famoso bar Esplanada dos Ministérios, de Arraial do Cabo, reabre nesta quinta-feira (15). O novo comandante do bar vai ser o senhor Arthur Barreto, o filho da Dona Elia. Provavelmente por lá muitos vão comentar sobre o folclórico, Antonio Tamanca, que voltou a ser lembrado está semana.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca que o município pode implantar o estacionamento rotativo. A dupla Marcos Mala e Gege, gritou por lá que é à favor. É fofoca ou verdade?