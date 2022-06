O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quinta-feira, dia 23

Búzios

O número de novos casos de COVID-19 em Búzios quadruplicou em junho, se comparado a maio. A cidade registrou este mês 464 casos da doença até o momento, contra 98 registrados no mês passado. Boletim epidemiológico do município mostra que a cidade contabilizou 232 casos de COVID em sete dias. Na quarta-feira da semana passada contava 8.894 casos da doença desde o início da pandemia. Hoje são 9.126 infectados. De acordo com o boletim, há sete dias o município tinha 198 pessoas em isolamento. Hoje são 332. Nenhuma morte foi registrada. A direção do Rodolpho Perisse suspendeu temporariamente as visitas ao Hopistal por conta do aumento de casos.

Cabo Frio

A Secretaria de Segurança Publica de Cabo Frio iniciou ontem, uma operação contra as chamadas “lotas”, que fazem transporte pirata no município. A operação reune guardas municipais e policiais miliares do PROEIS -o Programa Estadual de Integração na Segurança.

De acordo com o secretário Ruy França, a operação foi deflagrada por conta de ̇denúncias da população. Ele lembrou que esse tipo de transporte é ilegal e cabe ao poder público fiscalizar e coibir. Rui França frisou ainda que o transporte coletivo e irregular de passageiros, realizado por veÌculo particular, é infração gravíssima, de acordo com o código de Trânsito Brasileiro e está sujeito à multa e remoção do veículo.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo multou, ontem, em R$ 130 mil, um supermercado de Cabo Frio por descarte irregular no Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba. A ação foi desencadeada após a equipe identificar o descarte irregular de quase duas toneladas de resíduos na área onde está sendo realizado o projeto Natureza Limpa. Na última segunda-feira (20), o projeto iniciou a limpeza do Parque, visando dar fôlego e oportunidade para que a natureza se desenvolva. Segundo o Secretário do Ambiente, Jorge Oliveira, ações criminosas serão combatidas de forma enérgica. Ele disse Arraial do Cabo não é lixeira e frisou que vai continuar combatendo crimes ambientais com o rigor máximo da lei.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, vem buscando dialogar com os vereadores aldeenses. Nesta quarta-feira (23), bateu um longo papo com o vereador, Vitinho de Zé Maia. Melhor assim.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins, de Iguaba Grande, recebeu 8 vereadores em seu gabinete na manhã desta, quinta-feira (23), só não compareceram os Balliester e Tikinho, este último por está gripado. Todos os vereadores estavam bastante animados e elogiando o governo. Segunda-feira dia 27 terá mais uma reunião com o prefeito.

Araruama

Quem está aniversariando hoje é a mãe da prefeita de Araruama, Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, Dona Geovania. Lívia já parabeniou a mãe numa rede social. A prefeita escreveu o seguinte: Hoje é niver dela… Minha querida mãe Geovania! Mãe te desejo muita paz, saúde, alegrias e que Deus realize todos os seus sonhos! Tenho muito orgulho de ser sua filha, te amooooo, muiiiiiiiiiito!!! Feliz Aniversário”, disse.