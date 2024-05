O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 23

Búzios

Búzios vai ser a capital do vinho, de 30 de maio a 9 de junho, com a realização do festival Wine in Búzios que vai acontecer em vários pontos turísticos do município e reunir o público amante do vinho, gastronomia, arte, cultura e música. Este ano, o Festival está dividido em dois momentos: de 30 de maio a 2 de junho, na Praça Santos Dumont, no centro, será realizada a tradicional Feira de Vinhos. Serão quatro dias, que o público poderá degustar mais de 150 rótulos selecionados. O evento é gratuito, as doses ou garrafas de vinho serão vendidas diretamente nos stands, com preços a partir de R$ 15 Reais. Entre os dias 3 e 9 de junho serão realizados eventos pagos como degustação às cegas, no Aretê; jantar harmonizado no Insólito, degustação de italianos no Bar Vino e open bar com espumantes no Comune, em Manguinhos.

Araruama



Nessa quinta-feira, 23, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou a Clínica de Saúde do bairro Aurora. A unidade foi construída com base nas diretrizes do Ministério da Saúde e tem capacidade para comportar uma equipe de Saúde da Família (composta por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e agentes comunitários de saúde). Conta com dois consultórios, Espaço da mulher, sala de vacinas, sala de pequenos procedimentos e curativos, além de espaço para dispensação de medicamentos. Com essa unidade do bairro Aurora já são 16 clínicas e policlínicas inauguradas no município na gestão da prefeita Livia de Chiquinho.

Arraial do Cabo

No próximo sábado (25), Arraial do Cabo vai celebrar a memória dos eternos jogadores Dudu do Vasco, Lula Paiva e Rui Meireles. Esses grandes nomes marcaram a história do futebol cabista. Nada melhor do que a bola no pé e na rede para consolidar essa homenagem! O Torneio Sub 15 será realizado no Estádio Barcelão, a partir das 8h, para marcar esse importante momento do esporte. O evento é uma iniciativa da Subsecretaria Municipal de Esporte de Arraial do Cabo e contará com a participação das equipes Campeões em Ação, Projeto Arraial, Drible Legal, Aldeia Carioca, MC Academia e Baixo Grande F.C., lembrando a importância do futebol para a cidade e honrando o legado dos homenageados.

Cabo Frio

A Defesa Civil interditou o quiosque Lourival Roots, na Praia das Conchas, no início da tarde de ontem após o desabamento de parte do deck. A prefeitura informou que um grupo de cerca de 60 pessoas, ignorando a interdição da orla e dos quiosques, se reuniu no deck e a esturutra não suportou o peso. Cinco pessoas deram entrada na UPA do Parque Burle, com escoriações leves. Elas receberam os atendimentos necessários e foram liberadas. Logo após o ocorrido, o secretário interino de Obras e Serviços Públicos, Luciano Silveira, e o superintendente de Defesa Civil, Márcio Soren, estiveram no local, onde foi constatado a deterioração da laje e a necessidade de nova interdição. A prefeitura, em nota, lembra que a Praia das Conchas segue com acesso interditado, para a segurança dos banhistas, já que na área onde ficavam os quiosques demolidos ainda há escombros que estão sendo retirados. Nesta semana, a Prefeitura vai promover uma força tarefa para a retirada do entulho da orla. No dia 30 de abril, sete quiosques foram demolidos, em cumprimentos das sentenças judiciais transitadas em julgado, proferidas pela Justiça Federal – Subseção Judiciária de São Pedro da Aldeia – SJRJ, que condenaram o Município de Cabo Frio na obrigação de Desocupação e Demolição de Quiosques irregularmente erguidos em área ambiental de propriedade da União, atuando sem as devidas autorizações legais. O quiosque Lourival Roots é um dos três que ainda possuem ação tramitando na Justiça. Por essa razão ainda não tiveram ordem de demolição expedida pela Justiça Federal.

Iguaba Grande

Nesta semana, começaram a ser instalados em algumas localidades da cidade semi-pórticos para sinalização de bairros e principais pontos de referência de Iguaba, como órgãos públicos e pontos turísticos. Os semi-pórticos também serão utilizados para a instalação de câmeras da Central de Monitoramento. Os carnês do IPTU de 2024 já foram atualizados com os nomes das ruas e bairros para os contribuintes. Já o CEP individualizado está sendo atualizado e revisado, alguns já estão disponíveis para a consulta. O mapa do município e a lei estão disponíveis no site da secretaria de Fazenda: fazenda.iguaba.rj.gov.br. “É gratificante podermos estar colocando em prática o ordenamento postal em Iguaba, uma lei que foi de minha autoria quando era vereador. Uma ação que irá facilitar a locomoção urbana em Iguaba e melhorar a identificação de endereços”, declarou o prefeito Vantoil Martins.

São Pedro da Aldeia

Foco na qualidade do atendimento ao cliente: este foi um dos direcionamentos que os Microempreendedores Individuais de São Pedro da Aldeia receberam nesta quarta-feira (22/05). A palestra “Como atender e encantar seus clientes” trouxe novas perspectivas para os empresários aldeenses. A iniciativa “Semana do MEI” é uma parceria entre a Secretaria de Fazenda, por meio da Sala do Empreendedor, com o Sebrae. A programação continua nesta sexta-feira (24/05), com a oficina prática “Fotografando para as redes sociais”. O evento é gratuito e as vagas são limitadas.

Saquarema

O programa “Saquarema Não Para” contempla obras de de drenagem, pavimentação, urbanização, sinalização e iluminação de led, além de intervenções viárias e de infraestrutura em 140 quilômetros de ruas e estradas do município. O programa também prevê a construção de pontes, passarelas e demais espaços públicos como praças, orlas e pontos de interesse turístico.