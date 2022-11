Para celebrar o aniversário de nove anos, Shopping de Cabo Frio sorteia ingressos para shows de Maiara e Maraísa, Roupa Nova e Mundo Bita

O Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, completa nove anos no dia 10 de dezembro. Para celebrar, os clientes concorrem ao sorteio de pares de ingressos para o camarote exclusivo do Park Lagos nos shows de Maiara e Maraísa (04/12), Roupa Nova (09/12) e Mundo Bita (11/12). Os espetáculos fazem parte da festa de nove anos e acontecem no estacionamento do centro comercial.

A cada R$ 300 em compras entre 21 e 30 de novembro, o cliente pode trocar as notas fiscais por um cupom para o sorteio. Lembrando que no dia 25/11(sexta-feira) acontece a Black Friday, com descontos em diversos produtos de variadas lojas. Os sorteios serão realizados no dia 1º de dezembro.

Copa do Mundo

Nos dias dos jogos do Brasil na Copa, o Shopping Park Lagos terá horários diferenciados, fechando as portas meia hora antes do início das partidas e reabrindo meia hora após o término. Na primeira fase do Mundial, a seleção entrará em campo nos dias 24/11 (às 16h), 28/11 (13h) e 02/12 (16h).

Decoração de Natal

Montada na Praça de Eventos e inspirada no tema “A Viagem de Noel à Praia”, a decoração de Natal do Park Lagos reúne tradicionais objetos natalinos que ganham ares praianos. Espaços instagramáveis são a sensação e dividem as atenções com Papai Noel, que marca presença no espaço diariamente, nos seguintes horários: de segunda a sábado, das 14h às 22h; e aos domingos, das 14h às 21h, até o dia 08 de janeiro.