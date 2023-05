O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 25

Cabo Frio

Cabo Frio está com baixo risco de infestação do Aedes aegipty, o mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. É o que revela o segundo Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti deste ano. A equipe de Vigilância em Saúde Ambiental percorreu 7.261 imóveis entre os dias 7 e 13 de maio. Os dados apontaram focos do mosquito em 46 imóveis nos locais visitados, o que totaliza uma infestação de 0,5%, índice considerado de baixo risco, conforme as diretrizes adotadas pelo Ministério da Saúde. Apesar do baixo risco, toda a população deve ficar atenta e realizar as ações de prevenção para coibir a proliferação do mosquito. Grande parte dos criadouros continua sendo encontrada dentro das casas, como vasos e pratos, frascos com plantas, bebedouros de animais, entre outros.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia alertou a população, através de nota, para evitar o contato com aves silvestres caídas ou mortas e avisem imediatamente a vigilância em saúde do municípío. A secretaria informa que apesar de não ter identificado, até o momento, nenhum caso suspeito da gripe aviária no município, a medida é necessária após o Ministério da Agricultura declarar estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional, por 180 dias, em função da detecção da infecção pelo vírus H5N1 em aves no Brasil.

O município, ainda na nota, destaca que a Vigilância em Saúde aldeense está em constante monitoramento. A Secretaria de Saúde ressalta que a qualquer momento as orientações podem ser modificadas de acordo com instruções estaduais e ministeriais, a depender do cenário epidemiológico municipal.

Búzios

Uma operação de repressão a extração ilegal de água no município de Búzios que mobilizou inclusive o Comando de Polícia Ambiental foi desencadeada, esta semana, a partir de uma denuncia anônima recebida pelo INEA. Na localidade conhecida como Cem Braças, no bairro Tucuns, os técnicos e os agentes flagraram uma propriedade com seis poços artesianos de onde era extraída água para fins de comercialização sem a devida outorga pelo seu uso. A equipe também encontrou uma ligação clandestina de água. Os poços foram lacrados e a ligação irregular de água foi interrompida. A água obtida de forma ilegal era armazenada em caminhões-pipa para abastecimento de bares, restaurantes e pousadas. No momento da operação, não havia ninguém no local.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro, em Iguaba Grande, que vereador Balliester Wernec, que andava muito triste, já virou a “chave” e agora, conversa sobre o futuro. Balliester Wernec teria ido até a casa do atual presidente Marcilei para comer uma galinha da roça e falar do que pensa para o futuro. O moço tá calmo.

Araruama

A prefeita Livia de Chiquinho fez uma postagem em sua rede social para relembrar que no dia 12 de julho de 2018, inauguraram a Clínica Animal Municipal de Araruama. Importante estrutura composta por consultórios e centro cirúrgico, em atendimento aos animais em situação de rua, que são recolhidos pela nossa equipe dos Anjos dos Animais e encaminhados a clínica para tratamento, castração e após enviados a adoção, um verdadeiro ato de respeito aos animais e combate à zoonose.

Arraial do Cabo

A biodiversidade da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo está ameaçada pelo avanço de uma espécie invasora conhecida como Coral Sol. O alerta é do Procurador da República Leandro Mitidieri que constatou o avanço do bioinvasor durante mergulho na área.

O Coral-Sol, de acordo com Mitidieiri, está causando a perda da biodiversidade marítima em vários estados brasileiros. A invasão foi provocada por bioincrustração da espécie em plataformas e sondas de petróleo e gás, bem como pelo transporte em casco de navios, sem que os responsáveis tomassem medidas de controle do coral. Ocorrências de Coral-Sol também já foram detectadas, de acordo com Mitidieiri em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Angra. O MPF vem desde 2015 buscando responsabilizar empresas pelos custos de prevenção e reparação pelos severos danos ambientais.