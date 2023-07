O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 27

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, nomeou interinamente o advogado Fellipe Correa de Souza para presidência da CONSERCAF, a Companhia de Desenvolvimento de Cabo Frio. A nomeação dele foi publicada na edição de ontem, do Diário Oficial Eletrônico. Felipe assume no lugar de Heitor da Fonseca Júnior. A prefeita Cabofriense também nomeou André Longobardi, candidato derrotado a prefeitura de Macaé, nas eleições de 2020, pelo Republicanos, para a secretaria de Relações Institucionais e Captação de Recursos. Ele assume no lugar de Daniela Mendes, filha de Jânio Mendes. O produtor Olavo Carvalho usou uma rede social ontem para informar que vai assumir a Coordenadoria de Eventos do governo. A nomeação dele, entretanto, ainda não foi publicada. A jornalis, ex-apresentadora da INTERTV- Cris Frazão anunciou, numa rede social que foi convidada para assumir a comunicação pela prefeita Magdala Furtado e pelo Secretário de Governo Ruy França e aceitou.

Arraial do Cabo

A atleta cabista Lena Guimarães é uma das favoritas da disputa da primeira etapa do circuito brasileiro de Stand Up Paddle Race, que acontece na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, no fim de semana. O evento, denominado Ultimate Paddle Brasil, promete movimentar o cenário nacional do esporte com disputas de alto nível. A competição, vai distribuir premiação recorde de R$ 50 mil. Além disso, o campeonato servirá como seletiva para o Mundial da Associação Internacional de Surf nas categorias Longa Distância, Técnico e Sprint, tanto para a modalidade SUP quanto para a Paddleboard.

Esta etapa marca o início do ranking de 2023 e possui um incentivo especial para os competidores. Os três primeiros colocados do circuito brasileiro deste ano nas categorias SUP Sub 14, Sub 16, Sub 18 e Profissional, serão contemplados com a Bolsa Atleta Federal 2024.

Iguaba Grande

Estará se apresentando por volta das 20h, na Iguapira, na Praça da Estação a Quadrilha Geração Realce, que é a atual Campeâ do Arraiá da Cidade do Samba no Rio de Janeiro. Evento tem apoio da Rádio Litoral FM.

Búzios

Alexandre Martins, o prefeito de Búzios, deve chegar de Portugal na próxima quarta-feira(02). Enquanto isso, o zagueirão Marcão trabalha e muito para dar conta do recado, na chefia de gabinete. “Bola pra mato que o jogo é de campeonato”.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia participou da Feira “Amor aos Pets”, evento beneficente promovido pela LDR Connect, no último final de semana no estacionamento da loja de departamentos Havan, no Campo Redondo. A ação dedicada aos animais contou com aplicação de vacina antirrábica e serviços como limpeza de ouvido e corte de unha. O evento foi promovido pela LDR Connect e teve como objetivo estimular o cuidado aos animais de estimação e, ao mesmo tempo, oferecer informações e serviços à população.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, Chiquinho da Educação, em entrevista à Rádio Litoral, na manhã desta quinta, falou sobre a escola que levará o nome do ex-prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Ferreira Novellino. “A nossa Prefeita Livia tem um carinho grande pelo ex-prefeito José Bonifácio e uma amizade. Não só isso. Tem uma história, um legado de moral e ética. Nos seus 60 anos de política sem nenhuma mancha”, disse.