Potrinho é resgatado de dentro de lagoa em Saquarema após ficar atolado na areia

Um potro, chamado Zeus, de aproximadamente sete meses de idade, foi resgatado depois de ficar atolado dentro da Lagoa de Saquarema.

O animal, segundo a Defesa Civil, fugiu do sítio onde vive, no bairro Barreira, entrou na lagoa e ficou com as patas traseiras atoladas na areia.



O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (26). Um grupo de canoagem encontrou o animal por volta das 7h e acionou o Grupamento Salvamar, que, com o auxílio de uma moto aquática, conseguiu chegar até o animal, amarrar uma corda no corpo dele e fazer o resgate.

Segundo o órgão, o animal andou cerca de 1km até chegar na lagoa, que fica na região conhecida como Ilha do Gato.

Depois de ser retirado da água, o animal foi deitado na areia para descansar e foi coberto para se aquecer. Ele foi avaliado pelo veterinário da Secretaria de Agricultura e Pesca, que informou que o animal apresentava estar cansado, mas sem quadro de hipotermia.

Não há informação sobre quanto tempo o potrinho ficou na água esperando por ajuda, mas ele seguiu em observação nas primeiras horas até ser liberado já em condições de voltar para o tutor, que já estava a procura do Zeus.



Segundo o veterinário, Victor Matheus, alguns animais acabam sendo atraídos pela água, como foi o caso do potrinho Zeus.