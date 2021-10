O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 28

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel, prometeu anunciar novidades importantes para o servidor do município. Fábio do Pastel entregou, ontem, aos vereadores o planejamento orçamentário para os próximos anos que, de acordo cxom ele, sera focado no saneamento básico, pavimentação, saude, educação e valorização do funcionalismo.

Arraial do Cabo

A Polícia Federal cumpriu, ontem, mandado de busca e apreensão em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo, com o objetivo de reprimir a venda de notas falsas na Região dos Lagos e no norte fluminense através da internet.

As investigações identificaram um casal de Arraial do Cabo que ha cerca tres anos, oferecia e vendia cédulas falsas em grupos em aplicativos de mensagens. O casal usava o mesmo modus operandi, havendo inclusive a venda para outros estados. Foram apreendidos seis celulares. A investigação prossegue na tentativa de localizar e identificar outros envolvidos no crime.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio divulgou a relação das 500 famílias que serão beneficiadas pela Moeda Social Itajuru. A lista foi publicada no Diário Oficial.

O lançamento do programa acontece nesta sexta-feira, ás dez da manhã, no Ciep Professora Amélia Ferreira dos Santos Gabina, no Manoel Corrêa, bairro escolhido para dar início ao projeto piloto. A Moeda Itajuru beneficia com um cartão com 200 Itajurus, o equivalente a R$ 200 Reais, prioritariamente, as famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda, respectivamente. Os cartões serão entregues logo após o encerramento da cerimônia.

Búzios

Búzios vai debater o projeto de lei que que implanta a política municipal que libera o uso da maconha para fins medicinais, em audiência pública marcada para esta sexta-feira, ás nove da manhã, no plenário da Câmara.

O projeto do vereador Aurélio Barros, está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. A participação presencial será a 35 lugares (50% da capacidade do plenário), por ordem de chegada.

Araruama

Rola nos bastidores da política da câmara de Araruama que o primeiro ministro Chiquinho Da Educação, mandou soltar todas as “preás” do vereador, Elói Ramalho. Aliás, esse um adágio cabista, quando algum vereador deixa a base do governo. Teve um vereador que que as preás estão buscando capim verde porque o capim de Ramalho secou. Que situação!

Iguaba Grande

O vereador Balliester Wernec, aniversariante da semana em Iguaba Grande, ganhou de presente um saco de balas Juquinha, das mãos de seu colega, Junior Bombeiro. Dizem que Balliester não abre mão nem para dirigir. O moço é muito econômico.