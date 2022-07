O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 04

Arraial do Cabo

O Sombra estava no Espeto Carioca, em Cabo Frio, e viu Márcio Galo levantar da sua mesa e ir na mesa do ex-prefeito Renatinho, não foi possível entender o teor da conversa, mas quem estava na mesa disse que o galo se emocionou. Renatinho estava acompanhado do filho Juninho Viana e dos amigos Kaka e Válber.

Cabo Frio

Um grupo de ativistas ambientais promoveu uma manifestação de protesto , sábado, depois de ser impedido, por seguranças particulares de entrar na área do Mangue da Ogiva para uma limpeza.

Os ativistas do Movimnento S.O.S Mangue da Ogiva dizem que os seguranças estavam a serviço do empresário Osaná Almeida, interessado em construir na área o Viverde Cabo Frio Marina e Resort. O empreendimento, de acordo com ambientalistas, vai afetar áreas de importante interesse ecológico como o Canal do Itajuru, o Parque Dormitório das Garças e a Ilha do Japonês. Semana passada o grupo desobstruiu a ligação do mangue com o mar, mas, dias depois, as manilhas foram novamente obstruídas e, segundo eles, o mangue pode secar.

Búzios

As grandes promessas da nova geração do surfe da região dominaram a segunda etapa do circuito estadual profisisonal disputada neste fim de semana na pria de Geribá, em Búzios. O buziano Sunny Pires foi o campeão da categoria SUB- 18. O Saquaremense Rickson Falcão conquistou o tÌtulo da categoria SUB-16 e o Cabofriense Pablo Gabriel foi o campeão da categoria SUB-14.

São Pedro da Aldeia

A Escola Municipalizada Vital Brasil, no bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, está mais perto de ser reformada depois do incêndio que atingiu as salas de arquivos, diretoria e multifuncionais no ano passado. A reforma, de acordo com o Edital, vai custar aos cofres públicos R$ 1 milhão e meio de Reais, com previsão de seis meses para o término da obra. A licitação será retomada a partir dia 12 de julho quando se encerra o prazo de recursos.

Araruama

O vereador Elói Ramalho esteve, na manhã desta segunda-feira (04), em Duque de Caxias, para um encontro com o deputado federal Gutemberg Reis. Com ele mais dois araruamenses, João Pinto, do Cidadão e Thiago Ribeiro, filho do primeiro ministro Chiquinho Da Educação, que vestiu a camisa de Gutemberg.

Iguaba Grande

Diversas embarcações de Iguaba Grande coloriram a Lagoa de Araruama no decorrer da procissão marítima para homenagens ao Santo Protetor dos pescadores, São Pedro. “A Região dos Lagos sempre teve a pesca como uma atividade primordial para o desenvolvimento econômico. Temos ainda o privilégio de ter nossa cidade banhada pela Lagoa de Araruama, um patrimônio maravilhoso que movimenta, além da pesca, atividades esportivas e turísticas. Parabéns a todos os homens e mulheres que contribuem para manter a tradição da pesca viva e fazem a economia pesqueira prosperar na nossa cidade, pontuou o prefeito Vantoil Martins. 💬