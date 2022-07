A atleta de Arraial do Cabo, Ana Clara Plácido, de 17 anos, fez bonito no final de semana na praia de Icarai, em Niterói.

No evento de Futevôlei, intitulado de “Niterói Open”, ela foi vice-campeã, no misto jogando com Ramon Avero. Já no domingo ficou em terceiro lugar no feminino, jogando com a Bárbara Vaz.

Ana Clara competiu com os melhores do Brasil, ela foi representando o Canto da Alta.