O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

Búzios

Surgiu no final de semana em Búzios rumores de que o vereador Rafael Aguiar e o prefeito Alexandre Martins estavam tendo problemas de relacionamento político. O programa Bom Dia Litoral apurou e não é verdade. Em entrevista ao Programa, Rafael Aguiar disse o executivo e legislativo estão plena harmonia. Melhor assim!

Iguaba Grande

As comemorações do aniversário de 27 anos de Iguaba Grande começam amanhã. Serão cinco dias de shows com apresentações de artistas locais e nacionais no espaço de eventos da praça Nova Estação. O pagodeio Dilsinho, a dupla sertaneja Marcos & Belluti e o cantor Vitor Kley são as principais atrações da programação que tem ainda a banda gospel Preto no Branco, o grupo de pagode Vou Zuar. Marcos & Belutti sobem ao palco na quinta-feira. O cantor Dilsinho se apresenta na sexta. Vitor Kley encerra a programação no sábado. O palco alternativo terá shows com nomes como Leonardinho, Banda Rabuja e Nada Igual. Os shows de abertura tem início às nove e meia da noite.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel, sofreu uma dura derrota na Câmara. Os veradores rejeitaram projeto que alterava o mpa de valores do município e reajustava em quase 100% os valores do IPTU na cidade até 2026. O mapa de valores padroniza o valor dos imóveis no município e serve de base de calculo para a cobrança do IPTU. A confecção desse mapa de valores é tarefa técnica e é elaborado através de pesquisa no mercado imobiliário. Na própria justificativa da matéria encaminhada ao Câmara o governo falava em escalonamento de reajustes anuais de 20% ate 2026. O reajuste seria baseado no valor do ano anterior, ou seja, o projeto estipulava um aumento de quase 100% no valor do IPTU de São Pedro da Aldeia.

Araruama

O vereador Márcio Ricardo de Oliveira, o Oliveira da Guarda, usou a Tribuna da Câmara para fazer uma série de ataques contra o Jornalista Arlindo Junior da Página “O Diário”. O vereador falou cerca de 2 minutos e 13 segundos. A prefeita Lívia de Chiquinho e seu marido também não escaparam dos ataques. Segundo um vereador, que pediu para não seu nome divulgado, o vereador Oliveira da Guarda e Penha Bernardes, exageraram nos xingamentos, o que é muito ruim para Câmara. O mesmo disse a mesa diretora da Câmara, tem que tomar providências e chamar o vereador para uma conversa. “A população está de olho”.

Arraial do Cabo

O aniversário do secretário Pedro Caju foi prá lá de concorrido neste final de semana em Arraial. Todos os vereadores foram prestigiar Caju. O irmão do prefeito, Thiago Fantinha foi o primeiro a chegar e o último a sair. O prefeito, Marcelo Magno, também passou por lá. Segundo os fofoqueiros de plantão, não sobrou nem um caroço de feijão. Estava bom o negócio.

Cabo Frio

A retomada da confecção dos tradicionais tapetes de sal de Corpus Christi em Cabo Frio, depois de dois anos suspensa por conta da pandemia de COVID está mobilizando diversas autoridades. Uma reunião na sexta-feira reuniu representanres da prefeitura, das polícia civil e militar, além do padre Marcelo Chelles da paróquia de Senhora da Assunção para discuitir a interdição das ruas, orquestrar o transito e segurança e o envolvimento das escolas para a confecção dos tapetes de Sal. Os detalhes finais da organização serão definidos em uma nova reunião, marcada para a próxima segunda-feira, dia 13. A confecção dos tapetes em Cabo Frio, no próximo dia 16, deve consumior 8 toneladas de sal.