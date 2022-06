Programação de Corpus Christi terá tapetes de sal em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio está trabalhando na retomada dos eventos tradicionais da cidade, entre os quais, a programação de Corpus Christi, que neste ano vai acontecer no dia 16 de junho. Nesta sexta-feira (3), representantes do poder público municipal, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção e da Polícia Militar, se reuniram para tratar dos detalhes da programação. A reunião foi organizada pela Secretaria Municipal de Segurança.

O objetivo, segundo o responsável pela pasta, Ruy França, foi alinhar todos os detalhes da festividade, incluindo a confecção dos tapetes de sal. Para isso, estiveram presentes os secretários municipais de Segurança, Ruy França; de Mobilidade Urbana, Tita Calvet; de Educação, Elicéa da Silveira; de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento; além do padre Marcelo Chelles e representantes do 25º Batalhão da Polícia Militar, da 126ª Delegacia de Polícia, do Conselho Tutelar e da Guarda Civil Municipal.

“Estamos seguindo a orientação do prefeito José Bonifácio de dar todo o apoio necessário para a retomada dos eventos tradicionais da cidade. Neste sentido, nos reunimos com autoridades e demais segmentos envolvidos nas festividades de Corpus Christi, para organização do evento, incluindo a confecção dos tapetes de sal, que envolve alunos da rede municipal e particular de ensino”, explica o secretário Ruy França.

Ainda segundo ele, os detalhes finais serão definidos na reunião marcada para o dia 13 de junho.

“Já começamos as tratativas, como a interdição das ruas, envolvimento das escolas, esquema de trânsito, de segurança e tudo o que é preciso para realizar um evento bonito, marcando a volta da celebração de Corpus Christi, com os tradicionais tapetes de sal”, finaliza Ruy França.