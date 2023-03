O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 13

Iguaba Grande

Os vereadores Marcilei Lessa, Marcelo Durão e o vice prefeito de Iguaba Grande, Alexandre da Farmácia, estiveram na sede do Partido Partido Liberal, reunidos com o presidente do PL, no Estado, deputado federal Altineu Cortez e General Braga Neto. Todos voltaram felizes com reunião, dizendo que vem coisa boa para Iguaba. Que assim seja!

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, é o novo presidente do Consórcio Intermunicipal Lagos São João para o biênio 2023-2025. O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, é o vice-presidente. A nova diretoria foi eleita pelo do Conselho de Associados, composto por representantes do poder público, empresas organizações não-governamentais dos municípios da área de abrangência. Segundo o secretário do Ambiente e Urbanismo de Búzios, Evanildo Nascimento, a eleição foi muito importante para o município, já que o prefeito passa a liderar todas as discussões voltadas para a área ambiental na Região do Rio São João e da Região dos Lagos. O Consórcio também engloba a Lagoa de Jaturnaiba que abastece todas as cidades da Região dos Lagos.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo, através da IDAC, finalizou na última sexta-feira (10/03), a instalação de iluminação em trecho da RJ- 102, que apresenta altos índices de acidentes. Embora a iluminação da rodovia seja de responsabilidade do Estado, existe a preocupação do prefeito, Marcelo Magno, com a vida dos moradores e turistas que frequentam o município cabista. Parabéns!

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia gnhou um ponto de coleta de lixo eletrônico, na sede da Secretaria de Meio Ambiente, no bairro Nova São Pedro. A população poderá descartar celulares, TVs, computadores, monitores, teclados, mouses, impressoras e circuitos eletrônicos. A parceira com a Associação Brasileira de Reciclagem Eletrônica e Inclusão Digital tem como objetivo promover a reciclagem de lixo eletrônico, realizando sua destinação correta e reutilizando o material que pode ser aproveitado.

De acordo com o secretario da pasta, Mario Flavio Moreira, a parceria é extremamente importante para o município e, futuramente, novo pontos de coleta serão instalados em outros prédios da prefeitura. A iniciativa é um trabalho ambiental e de reciclagem, que, além de promover a destinação correta do lixo eletrônico, também pontua para o aumento do ICMS Ecológico do município.

Saquarema

O Tribunal de Contas do Estado já identificou supostas irregularidades no processo de licitação para a decoração de Natal em Saquarema, que custou mais de R$ 7 milhões aos cofres públicos em iluminação e ornamentação. Na representação do TCE, também são citados problemas na licitação do Natal de 2021, mas foi o aumento expressivo nos gastos ano passado que chamou a atenção do tribunal.

Cabo Frio

O presidente da Câmara de vereadores de Cabo Frio, Miguel Alencar, convidou os moradores de Cabo Frio para as audiências públicas que a Câmara irá realizar nesta semana, a partir de quarta-feira (15). Alencar também falou do corredor cultural que foi montado na casa lesgislativa cabofriense. A próxima discussão segundo o vereador será o o verão cabofriense.

Araruama

A Prefeita e o Primeiro Ministro curtiram um domingo onde degustaram o melhor da gastronomia italiana, com o Cheff Samuele e o simpático e talentoso garçom Carlos.