Ação rápida impede que fogo se alastre em Arraial do Cabo

Cerca de mil metros quadrados de vegetação foram consumidos ontem (18) por um incêndio de pequena proporção nas proximidades do bairro Caiçara. As chamas foram prontamente controladas pelo Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo, em colaboração com a equipe distrital que atua no posto fixo do bairro.

Utilizando técnicas de abafamento e mochilas equipadas com água, a ação foi realizada em menos de 1h, evitando danos mais extensos à área. As causas desse incidente estão sendo investigadas pela Secretaria do Ambiente e Saneamento.

Denuncie crimes ambientais através do número WhatsApp (22) 99936.1255.