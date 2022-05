O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 23

Araruama

O secretário de estado de saúde, Alexandre Chieppe, se reuniu com integranntes do Movimento Desperta São Vicente, por videoconferência, para discutir o fechamento dos leitos do Hospital de São Vicente de Paulo. A reunião contará também com a participação da deputada Martha Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Moradores contestam a decisão da prefeita Livia Bello, a Livia de Chiquinho, e reivindicam que a Comissão de Saúde da Assembleia realize uma visita técnica na unidade e promova uma audiência pública na Câmara de Araruama para discutir o assunto.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia iniciou a aplicação da quarta dose da vacina contra a COVID-19 para todos os cidadãos de 60 anos ou mais a partir desta segunda-feira. O intervalo necessário é de quatro meses após a terceria dose. Os grupos inseridos anteriormente na imunização também seguem na campanha. A imunização é realizada das oito da manhã ao meio-dia nas unidades de saúde da cidade. O público infantil é atendido exclusivamente no SPEC, com distribuição o de senhas. Nas Unidades Básicas de Saúde são disponibilizadas diariamente 50 senhas e nas unidades Estratégia de Saúde da Família são 70.

Búzios

A prefeitura de Búzios vai promover no próximo sábado, às 9h da manhã, no Geribá Tennis Park, a primeira Roda de Conversa Sobre Maconha Medicinal.

A roda de conversa vai contar com a participação de especialistas de diferentes áreas ligadas ao tratamento com cannabis e a população vai poder tirar dúvidas diversas sobre o tratamernto, em especial, na rede municipal de saúde.

Entre os convidados estão os advogados Emilio Figueiredo e Marcela Sanches; a presidente da Associação Brasileira de Acesso a Cannabis do Rio, Marilene da Silva; o psicólogo, pastor batista e pai de autista, Sulyvan Batista Brum e o neuropediatra, Eduardo Favero.

Cabo Frio

O “Point 44”, que marcou a noite e o carnaval de Cabo Frio é tema do curta-documentário “Sou Point 44 amor, um arco Íris-multicor”, do sociólogo e cineasta Marcio Paixão que será lançado, esta semana em Cabo Frio. A sessão de estreia, marcada para a próxima quarta-feira, às seis da tarde, no auditório do Instituto Federal Fluminense, será seguida de debate com o público. O filme também sera exibido no Charitas na sexta-feira e na Praça do São Cristovao no sábado.

O documentário, financiado pela Lei Adir Blanc, conta a história de uma das primeiras escolas de samba LGBT do país e do seu fundador David Araújo que em 1995, de acordo com Marcio Paixão, iniciou uma trajetória histórica marcada por afetos, lutas, carnavais e revoluções.

Iguaba Grande

O vereador Luciano Silva e o ex-vereador Adalberto Moreira foram fazer uma visita ao senhor Marquinho, neste fim de semana e aproveitaram para se deliciar com os quitutes. Segundo informações, os dois só deixaram a residência de Marquinho quando viram o fundo das panelas. Luciano Silva, ainda estaria representando o prefeito, que já disse que está de dieta. Que coisa!

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, lotou o ônibus e partiu para Niterói, neste final de semana. O motivo aniversário do deputado federal Felício Laterça, na Toca do Gambá. A lista de nomes do ônibus: Vereadores Prof.Tayron e Rogério Simas; Secretários Thiago Fantinha, Wagner Lima, Rafael Grego; Daniel procurador e Jorge secretário de Saúde; Henrique, Serviços Públicos; Ronnie Placido, Comunicação; Izaias Júnior, Esportes; Max Magalhães, Eventos; Saulo que chegou de manhã. Chefe da delegação, o prefeito.