O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 26

Arraial do Cabo

Na última sexta-feira, o governador Cláudio Castro junto com o vice Pompolha fizeram um café da manhã na capital do cabo e partiu para uma carreata. Além do prefeito e o secretário de governo Thiago Fantinha, os vereadores todo da base estavam presente, mas todos sentiram a falta de Ayron. Mas, nos bastidores, Ayron tem sido muito elogiado pelo primeiro escalão.

Cabo Frio

Comerciantes do bairro Tangará interessados em aderir a Moeda Social Itajuru, programa de transferência de renda, devem se pré-cadastrar a partir desta segunda-feira. O bairro será o próximo a receber o projeto. A equipe visita os estabelecimentos hoje e fará uma ficha dos interessados. Os comerciantes devem apresentar CNPJ; identidade e CPF ; comprovante de endereço do estabelecimento e conta bancária. O programa, atualmente, conta com 1.500 famílias atendidas o equivalente a R$200 e 112 comércios cadastrados.

Búzios

ABAV Expo para o Rio foi possível por causa de uma ampla articulação do trade turístico. A Secretaria de Turismo de Búzios já abriu as inscrições para a participação de restaurantes e bares no Festival Gastronômico 2022, o “Degusta Búzios”. O evento será realizado nas ruas das Pedras e Manoel TurÌbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos, nos três últimos finais de semana de outubro. Os interessados devem se cadastrar até dia 30 no site da prefeitura.

Iguana Grande

Iguaba Grande inaugura amanhã a Sala do Empreendedor em parceria com o Sebrae. A sala do empreendedor, que vai funcionar na Rua Aníbal Simões Pires Condeixa, 85 – Centro, oferece serviços de formalização da micro empresa e centraliza os Órgãos de fiscalização, com orientações sobre alvará de funcionamento, vigilância sanitária e corpo de bombeiros. O secretário adjunto de Desenvolvimento Marcello Costa, ressaltou que a Sala do Empreendedor alÈm de simplificar o trabalho burocrático de empresas também vai oferecer orientações jurídicas, e crédito bancário.

São Pedro da Aldeia

A situação da educação na rede municipal de de São Pedro da Aldeia é precária e as escolas não tem nem material escolar ois anos depois da pandemia que fechou as unidades e deixou alunos sem aula. A denúncia é da direção do SEPE Costa do Sol que, em nota numa rede social que lamenta que todas as mudanças que ocorrem na rede nunca são pensando nos servidores ou alunos mas sempre no que é mais prático para a Secretaria de Educação economizar. O sindicato diz que os professores são obrigados a gastar do próprio bolso para suprir as carências dos alunos e reclama que o transporte municipal nao atende a grande maioria. O SEPE diz que os professores somam 27% de perdas salariais.

Araruama

Os fofoqueiros de plantão estão dizendo, que o terno do vereador empossado Buda foi um presente do vereador Roni Rossi. Mas, rola também que o simpático, João Pinto, deu os sapatos, a gravata e as meias. Certo é que Buda ficou muito elegante e está rindo à toa.