O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, sia 08

Araruama

O juiz eleitoral de Araruama, Rodrigo Leal Manhaes de Sá, marcou para a próxima quarta-feira, às seis da tarde, a audiência da retotalização dos votos que vai apontar o nome do vereador que assume a cadeira de Sérgio Murilo. Ele teve o mandato cassado, esta semana, devido a fraude na cota de gênero com o uso de candidatas laranjas nas eleições municipais. A decisão também atingiu Jean Carlos Drumond Vianna, Rafael da Silva e Gilmar da Conceição, diplomados como suplentes, pelo partido REPUBLICANOS, Sérgio Murilo já não participou da sessão ontem onde foi lido, em plenário, o ofício do Juiz Eleitoral ao presidente da Câmara, Júlio César dos Santos, comunicando a decisão judicial. Jose Rodolfo Oliveira, o Buda, deve assumir a cadeira.

São Pedro da Aldeia

Carlos Vitor dos Santos Costa, da página “Macega”, admitiu, em vídeo publicado numa rede social, que agrediu o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio Carlos da Silva, o Fábio do Pastel, no sábado. Vitor disse ter problema pessoal com o prefeito a quem acusou de perseguição. Ele tentou justificar a agressão covarde, pelas costas, contra Fábio do Pastel, afirmando que teve um acesso emocional. Vitor chegou a ser preso, mas foi liberado.

Fabio do Pastel, em vídeo, logo após a agressão, se referiu a Vitor como criminoso. Em nota, a assessoria da prefeitura informou que o prefeito registrou a ocorrência por lesão corporal e lembrou que Vitor tem vasto histórico de denúncias de agressão física e moral na região.

Arraial do Cabo

A Polícia Civil de Arraial do Cabo, investiga a morte de Victor Pimentel Canella, que ae intitulava nas redes sociais a “voz do povo”. Ele foi executado a tiros na madrugada sexta-feira no bairro sítio. Em pelo menos duas postagens no perfil, que o rapaz de 30 anos mantinha, chegou a insinuar que poderia está marcado para morrer.

Cabo Frio

Desde o início do ano, a Prefeitura de Cabo Frio retirou de circulação 123 cavalos que estavam soltos nas principais rodovias que cortam o município. O trabalho vem sendo realizado, inclusive, em trechos sob a responsabilidade do Governo do Estado. A retirada dos animais da Fazenda é feita mediante o pagamento de multa no valor de R$ 154,30, na primeira apreensão. Já nos casos de reincidência o valor duplica, chegando a R$ 308,60. Se o animal for apreendido novamente, o mesmo não é devolvido ao proprietário.

Búzios

Os vereadores de Búzios Aurélio Barros, Dida Gabarito e Gugu de Nair estão querendo falar com o prefeito Alexandre Martins. Segundo os fofoqueiros de plantão, eles já teriam recebido as senhas das mãos do líder do governo, Uriel da Saúde, mas pelo visto alguém furou a fila. E agora?

Iguaba Grande

Fazendo um grande trabalho a frente da secretaria de Educação de Iguaba Grande, o secretário Jales Lins falou no programa Bom Dia Litoral da satisfação de estar entregando aos alunos da rede municipal o kit uniforme. O secretário disse também que o atraso da entrega se dá por conta da logística da empresa que confeccionou os uniformes e que em 2023 vai ser diferente.