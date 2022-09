O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 02

Búzios

Os cantores Jorge Vercillo, Ivan Lins, Fernanda Abreu e Maria Gadú se apresentam de 15 a 18 de setembro, na Praça Dona Dita, na Ferradura, durante o primeiro MPBúzios. O evento, realizado pela prefeitura, através da Secretaria de Turismo, também será palco para tributos a músicos como Cazuza, Cássia Eller, e outros, além de apresentações musicais de artistas locais.

Iguaba Grande

Iguaba Grande promove neste sábado, na Praça Edyla Pinheiro, a partir das 9 da manhã, mais uma edição da feira Criatividades da Terra com o tema “Cãofolia” que reúne serviços e atividades para animais domésticos, desfile de cães e show com o cantor Allan Quintanilha. A feira, que acontece sempre no primeiro sábado do mês, além das tradicionais barraquinhas com produtos artesanais, distribuição de mudas de plantas e sementes, vai oferecer corte de unha, consulta, pesagem e cadastro para 20 castrações.

Araruama

A Justiça eleitoral de Araruama marcou para a próxima terça -feira, a uma da tarde, a audiência de retotalização dos votos que deve apontar o nome de José Rodolfo de Oliveira, o Buda, para assumir a cadeira do pastor Sérgio Murilo na Câmara do município. O pastor foi cassado por fraude a chamada cota de gênero e todos os votos dele e do partido nas eleições foram anulados. O juiz Rodrigo Leal Manhães vai presidir a audiÍncia no cartório eleitoral, no centro da cidade. O advogado Paulo Mazzei informou que após a retotalização, Buda, deve receber o diploma no dia 8. Não haverá solenidade. De acordo com ele, no mesmo dia, o vereador poderá ser empossado na Câmara.

Cabo Frio

O menino de quatro anos que morreu, na segunda-feira na UPA do Parque Burle, em Cabo Frio, foi mesmo vítima de meningite bacteriana. Os resultados dos exames foram divulgados pela prefeitura no início da noite de ontem. A família da criança, além de colaboradores, corpo docente e alunos da Escola, segundo informou a prefeitura em nota, estão sendo monitorados e acompanhandos pelas secretarias de Saúde e Educação. A criança morava na Praia do Siqueira e passou mal no domingo. A secretaria de saúde, ainda na nota, descarta a neces- sidade de submeter alunos da escola a tratamento preventivo com medicamentos. A sdecretaria esclarece que não houve registro de qualquer pessoa que tenha tido contato com a criança infectada e apresentado sintomas da doença.

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia está fervendo. Segundo informações, os vereadores Vitinho de Zé Maia, Izaias do Escolar e Franklin da Escolinha continuam sem dormir. O que isso significa?

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial Cabo, Wanderson Cardoso, o Andinho, abraçou a dupla Dr. Serginho e Altineu Cortes para pedir votos. Aliás, Andinho anda feliz e promete pagar um almoço para o Sombra em breve. Que vai ser bom, não tenha dúvida. O titular desta coluna vai tentar pagar uma carona.