Cabo Frio está com vagas abertas para turmas de yoga para idosos 

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria da Melhor Idade, está com inscrições abertas para aulas de yoga, em dois horários: terças e quintas, às 8h; e quartas e sextas, às 16h. As inscrições devem ser feitas na sede da pasta, na Rua Florisbela Rosa da Penha, 292, no Braga, das 8h às 17h.

A atividade será realizada no Canto do Forte, no mesmo local onde acontecem a ginástica e o alongamento. Para se inscrever para as aulas de yoga é necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência na sede da secretaria. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 3199-9932 (ramal 236).

Além das atividades de cuidado com a saúde, o governo municipal tem oferecido diversas iniciativas para os idosos. São oficinas de teatro; aulas de dança; visitações a diversos espaços, como à Fazenda Campos Novos, ao museu interativo sobre o ciclo da água, Fonte do Saber e ao Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado; e atendimentos sociais; entre outros.

Em Tamoios, a Coordenação-Geral da Melhor Idade de Tamoios, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h no Ginásio Poliesportivo de Tamoios, também oferece diversas atividades para os idosos.