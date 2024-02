O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 02

Búzios

A ministra Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral, negou ontem o recurso do prefeito de Búzios, Alexandre Martins, e determinou o imediato afastamento dele do cargo. A decisão também cassa o vice-prefeito Miguel Pereira. O presidente da Câmara Rafael Aguiar assume. Em outubro de 2022, o TRE confirmou, sentença quje cassou o prefeito e o vice por abuso do poder econômico nas eleições. A decisão determina que sejam realizadas novas eleições no município. Alexandre Martins ficou inelegível por oito anos. Uma denúncia anônima no dia da eleição levou policiais a apreenderam R$ 6 mil Reais e material de propaganda de Alexandre Martins no carro do coordenador da campanha Anderson Neves Machado. Além do dinheiro foi encontrada uma planilha de pagamento com a anotação “boca de urna”, discriminando quantias destinadas à compra de votos no valor de R$ 150 cada.

Cabo Frio

A Praia do Forte está tomada por algas de coloração marrom. O fenômeno conhecido como “ressurgência”, comum após as fortes chuvas que atingiram, a região tem afastado os turistas da orla mas atraído os chamados “caçadores de tesouro”. Gente que procura em meio as algas, que se acumulam na areia, cordões, pulseiras e pingentes de ouro. Esta manhã, um “caçador de tesouro” chamava a atenção de quiem passava pela praia. O homem usava um detector de metais para garimpar objetos perdidos trazidos pela maré junto com as algas.As áreas mais atingidas pelo fenômeno são canto do Forte e o Malibu . A prefeitura de Cabo Frio usou uma rede social para informar que não pode retirar as algas da faixa de areia, para não provocar um desequilíbrio ambiental.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, entregou nesta sexta-feira, 02, uma frota de 30 ônibus zero quilômetros para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do município e cada ônibus possui 44 lugares. São veículos confortáveis e seguros, com acessibilidade, rádio e monitor. A nova frota vai atender as escolas municipais dos 5 distritos.

*10 ônibus atenderão às demandas do primeiro distrito,

*04 vão ser disponibilizados ao segundo distrito,

*06 veículos vão ser destinados para atender as unidades do terceiro distrito,

*04 ônibus atenderão aos alunos do quarto distrito e

*06 ônibus vão atender às demandas do quinto distrito.

Com a nova frota de ônibus a Prefeitura cumpre o compromisso em investir cada vez mais na Educação, dando mais dignidade, conforto e segurança aos alunos da Rede Pública.

Araruama

Ao todo foram realizados 55 atendimentos pelo Procon de Arraial do Cabo, a maior demanda foi a reclamação sobre a frequente queda de energia no município que é de total responsabilidade da concessionária Enel. O Procon orientou ao cidadão que também procure o Juizado Especial e dê entrada em uma ação judicial para receber o ressarcimento do prejuízo que a falta de energia está causando aos cabistas, inclusive danos morais e materiais. O órgão vai instaurar mais um processo administrativo contra a Enel, aplicando uma multa e posteriormente uma ação civil pública para poder encaminhar todas as denúncias para o Ministério Público com competência do direito do consumidor para que também tome as denúncias cabíveis. O Procon possui o Código de Defesa do Consumidor, aplicável também às concessionárias de Serviços Públicos. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva em relação aos danos que eventualmente causem aos fornecedores, ou seja, não há necessidade de comprovação de culpa imediata do fornecedor. É direito do consumidor, também, que o serviço seja prestado de forma contínua e segura, por isso, o Procon de Arraial do Cabo está adotando medidas administrativas tendentes à apurar os fatos e impor as penalidades cabíveis aos responsáveis, o que inclui o acionamento de processos judiciais já existentes, em parceria com a Procuradoria do Município, além de acionar o Ministério Público para que tome conhecimento dos fatos. Se você se sentiu lesado pela Enel ainda dá tempo de fazer a sua reclamação e reivindicar pelos seus direitos, o Procon de Arraial do Cabo fica localizado na Avenida Leonel de Moura Brizola, s/n atrás da rodoviária.

Iguaba Grande

Quem completa mais uma primavera nesta sexta-feira (02) é o vereador presidente da Câmara de Iguaba Grande, Marcilei Lessa. Ao ser perguntado sobre qual presidente gostaria de ganhar, logo respondeu para o prefeito. “Tuiu, quero a cadeira de vice prefeito”. E agora?

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que os vereadores Vitinho de Zé Maia e Isaías do Escolar, estão preocupados com seus processos na justiça. Enquanto isso, tem suplentes rindo atoa pela cidade. Será que vai dar ruim para os dois?

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, irá inaugurar nesta segunda-feira (05/02), a Creche Professora Elda Amorim da Silva, localizada no bairro Asfalto Velho. A nova creche irá ampliar a oferta de vagas para a educação infantil na cidade, trazendo um ambiente seguro, equipado e acolhedor, levando mais conforto e uma melhor oportunidade de educação para as crianças do bairro. A unidade conta com 838,60 metros quadrados de área construída, 5 salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer, e jardins sensoriais. Aproximadamente 100 crianças serão beneficiadas com a nova unidade escolar. A inauguração será nesta segunda-feira (05) às 19hs, na Rua Alcyr Amorim, ao lado da Praça do Asfalto Velho. Venha e participe! Traga a sua família para celebrarmos, juntos, mais esta conquista do município!