O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 03

Arraial do Cabo

O grupo, intitulado “Guerreiras Cabistas”, anunciou numa rede social para o próximo dia 7 de setembro, na Praça da Independência, no centro de Arralai do Cabo, uma manifestação em defesa de Renatinho Vianna. O ex-prefeito teve a prisão decretada e está foragido. Ele é acusado de chefiar uma organização criminosa que invadia, loteava e vendia áreas do Parque Costa do Sol. A defesa aguarda decisão do desembargador Antônio Carlos Nascimento, que analisa um pedido de Habeas Corpus. O Portal Procurados oferece recompensa de R$ 1 mil por informações que levem a captura do ex-prefeito. Ontem, policiais civis vasculharam várias pousadas depois de receber informações de que ele estaria escondido na cidade.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio reelegeu, ontem, Miguel Alencar como presidente. Douglas Felizardo vai ocupar a vice. Alexandra Codeço será a primeira secretária e Roberto de Jesus assume a segunda secretaria nos dois últimos anos de mandato. A nova mesa foi eleita por 16 votos. Vinícius Corrêa não participou da eleição.

Búzios

Búzios encerra, neste sábado, às inscrições para o “Degusta Búzios”, o festival gastronômico que vai reunir mais de cem bares e restaurantes da cidade e será realizado nos três últimos finais de semana de outubro. O festival terá como cenários a Rua das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, a Orla Bardot, além da Praça e Lagoa dos Ossos. Todos os pratos terão o preço único de R$ 28 e as sobremesas serão vendidas a R$ 22. A ficha de inscrição para bares e restaurantes está disponível no portal oficial da prefeitura.

Iguaba Grande I

O vereador Marcelo Durão endureceu o jogo na câmara de Iguaba Grande. Segundo Marcelo, a câmara de Iguaba recebe uma boa quantia de duodécimo por ano e o presidente da câmara não teve coragem de comprar nem salgadinhos para os convidados, na última sexta-feira. Nos corredores, dizem que Durão está até fazendo contas de quanto a câmara gasta por mês. Haja máquina de calcular.

Iguaba Grande II

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, esteve reunido com o secretário de Educação, Fred, na quinta-feira (02), para definir a volta das aulas presenciais no município. Ficou definido que os alunos voltam para salas de aula no dia 20 de setembro. Nos próximos dias a secretaria vai divulgar como se dará o retorno das aulas.

Araruama

O vereador Amigo Valmir, lider de governo da prefeita Lívia de Chiquinho, disse para o Jornal de Sábado que não participou do jantar com o deputado e secretário Max Lemos, já que o salão da sua propriedade estava com cerca de trezentas pessoas, esperando o convidado, Marcos Lemos. Amigo Valmir diz que seguiu todos os protocolos para poder receber os amigos. Durante a semana, surgiu na cidade vários comentários dos fofoqueiros de plantão que o primeiro ministro, Chiquinho Da Educação, não teria feito o convite para Amigo Valmir participar do referido jantar com Max Lemos. Segundo o vereador, estaria batendo inveja em algumas pessoas.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia firmou parceria com a Prolagos e a Cruz Vermelha para um reforço na equipe de profissionais da área nesta sexta-feira (3). Os profissionais da Cruz Vermelha, contratada pela Prolagos, atuarão na campanha de vacinação no município por dois meses. A ação ocorre por meio do movimento Unidos Pela Vacina que tem como objetivo viabilizar a campanha de imunização em todo o país.