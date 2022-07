O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  sexta-feira, dia 08

Araruama

A Justiça de Araruama proibiu que vereadores do município tenham acesso a UPA da cidade – alvo de inúmeras reclamações para fiscalização dos serviços e do atendimento a população. A decisão liminar atende a um pedido da prefeita Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, e estabelece multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento. É o que revela audio do vereador Márcio Ricardo de Oliveira, o Oliveira da Guarda, que o jornalismo da Litoral teve acesso com exclusividade.

A mensagem de voz é encaminhada a uma moradora de nome Elza. Ele explica que o juiz acatou pedido de liminar da prefeita a quem o vereador se refere como “maldita” e estabeleceu multa de R$ 50 mil caso ele ou a vereadora Penha Bernardes fiscalizem a unidade.

Cabo Frio

Moradores e turistas terão uma tarde imperdível neste sábado (9), em Cabo Frio. O Largo de São Benedito, na Passagem, vai receber, a partir das 14h, mais uma edição da Feira de Antiguidades. Para abrilhantar o evento, o tradicional bloco Cacique de Ramos vai realizar uma roda de samba na praça do bairro. Ao todo, a feira vai receber 12 barracas divididas entre os segmentos de antiquário; produtos manufaturados ligados à área náutica; sebos; brechós; reciclagem bruta; couro; produções culturais e artísticas, livros, postais; produtos artesanais diversos ligados à história e cultura de Cabo Frio.

Búzios

Diogo Nogueira e Paulinho Moska se apresenta na Praça Santos Dumont, no centro e Búzios denro da programação do Festival Sesc de Inverno, um dos maiores eventos culturais multilinguagem do Brasil. O Festival acontece em 14 cidades do estado do Rio entre os dias 15 a 31 de julho. Além de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Três Rios, a programação se estender· também para Penedo, Valença, Vassouras, Barra de São João, Rio das Ostras, Búzios, Sana e GrussaÌ. Em Búzios, Diogo Nogueira sobe ao palco no dia 22, sexta-feira, às nove da noite. Paulinho Moka é a atração do sábado, às sete da noite.

São Pedro da Aldeia

A confusão está formada na secretaria de Cultura de São Pedro. Em entrevista para o jornalista Cleber Lopes, da Litoral FM, 94,5, o secretário Thiago Marques negou que na reunião do dia 27 de junho teria ocorrido uma confusão com desrespeito a alguns conselheiros. Na manhã desta sexta-feira (08), no Programa Bom Dia Litoral, a presidente do Fórum de Cultura, desafio, Thiago Marques, e disse ter provas de tudo. Segundo a própria, o caso foi registrado na DP de São Pedro da Aldeia. Para piorar, uma nota de retratação datada de 28 de junho 2022 dá conta do descontrole da reunião e deixa nítido que o secretário falta com a verdade. Ficou feio para o secretário, Thiago Marques.

Iguaba Grande

Tudo estava indo muito bem na Câmara de Iguaba Grande. Só que na sessão desta quinta-feira (07), o vereador Tikinho não viu a assinatura do vereador, Junior Bombeiro para as explicações finais e não o chamou e deu ruim. O bombeiro quase “incendiou” a casa. Já tem gente providenciando óculos para Tikinho.

Arraial do Cabo

O 1º Festival da Lagoa acontece de 28 a 31 de julho, no Distrito de Figueira, em Arraial do Cabo. O evento vai reunir cantores de vários ritmos, como samba, sertanejo, pop rock, além de música gospel. A festa será realizada no Campo do Beira Mar, a partir das 19h. É a primeira vez que os Distritos recebem um evento desse porte.

A iniciativa é da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Governo, Eventos, Esporte e Lazer e Turismo, com apoio da Prolagos, Associação dos Pescadores Artesanais de Monte Alto (APAMA) e Associação de Pescadores de Figueira (APADFIG).

Confira a programação completa:

28/07

Davi Sacer

29/07

Tiee

30/07

Ramona Rox

Léo Parazi

31/07

Israel Novaes