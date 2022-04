O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 22

Araruama

Depois de um comentário de um morador agradecendo o vereador Thiago Moura, sobre a colocação de manilhas em Araruama, a prefeita Livia de Chiquinho respondeu o agradecimento do morador dizendo que o serviço é da secretaria de obras e não de vereador. Então tá.

Cabo Frio

A vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, a assumiu interinamente a cadeira do prefeito José Bonifácio (PDT), na tarde desta sexta-feira (22). Bonifácio, que luta contra um câncer, pediu afastamento do cargo para tratamento de saúde. Segundo informações de assessores, o prefeito espera voltar ao cargo em jogo máximo 15 dias. Força Zé!

Arraial do Cabo

O Minitério Público Federal encaminhou oficio a Capitania dos Portos, Reserva Extrativista Marinha e ao ICMBio questionando a realização de um evento intitulado “Carnaval no Mar”, previsto para domingo, em Arraial do Cabo. O evento, de acordo com denúncia à Procuradoria da República, será realizado a bordo da embarcação “Los Hermanos”, dentro da reserva com DJ, churrasco a bordo, sem a atenção aos regulamentos e a segurança marítima. A publicação numa rede social promete um baile de carnaval no mar de Arraial a bordo da embarcação com tudo liberado.

Búzios

Búzios está entre os três destinos mais procurados para este feriado de Tiradentes e Carnaval fora de época, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Hotéis. O secretário de Turismo, Dom de Búzios, destacou que o município investiu em atrativos ecléticos, sediando o Campeonato Estadual de Motocross e realizando shows gratuitos com bandas de rock’n’roll: Capital Inicial é a atração desta noite e Faixa Etária a atração de sábado.A cidade registra 95% de ocupação e observa o retorno gradual dos turistas estrangeiros que representam 14% dos hóspedes. Os turistas domésticos são a maioria neste feriadão e respondem por 86% das reservas.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia começa a vacinar, na próxima semana, os idosos com 64 anos ou mais contra a gripe. A imunização é escadalonada da maior para a menor idade. Na segunda-feira poderão se vacinar os idosos de 70 anos ou mais. Os aldeenses de 67 anos poderão ser imunizados contra a gripe a partir da quarta-feira. Os de 64 anos serão vacinados na sexta-feira. A vacinação acontece no São Pedro Esporte Clube às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 11h30, com distribuição de senhas até às 11h e também nos postos de saúde do município, das 8h à 12h com distribuição de senhas até as 10h.

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai comemorar o Dia Nacional do Choro, celebrado neste sábado, 23 de abril, com show no Espaço gastronômico da Tamarineira em uma Live nas redes sociais em homenagem ao compositor Pixinguinha. Os cantores Jorge Luperce e Luiza Dionízio se apresentam na Tamarineira, hoje, às 21h. Amanhã, a partir das 18h30, na página da prefeitura, haverá uma live em homenagem ao compositor.