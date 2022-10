O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 28

São Pedro da Aldeia

Com o objetivo de ampliar a mobilidade dos moradores neste domingo, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia irá manter os horários e itinerários de dias úteis. A medida é em decorrência do segundo turno das eleições e favorece os moradores com mais opções de deslocamento. Neste dia, todas as linhas irão funcionar com o mesmo cronograma utilizado durante a semana. O cronograma completo, incluindo o trajeto de cada linha, está disponível no site da prefeitura de São Pedro.

Cabo Frio

Mais duas atrações estão confirmadas para a comemoração dos 407 anos de Cabo Frio. A banda Dr. Law se apresenta no dia 12 de novembro, na Praia do Forte, a partir das 22h, com um tributo aos anos 80. Quem também se apresenta na cidade é a cantora e compositora Teresa Cristina, grande nome da música brasileira, que sobe ao palco no aniversário da capital da Região dos lagos, dia 13 de novembro, a partir das 22h, também na Praia do Forte.

Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Lazer e de Esporte, montará telões de LED, neste sábado, nas praças Santos Dumont, Zé Paraíba, em Cem Braças e Inefi para transmissão ao vivo da final da Copa de Libertadores da América. A disputa será entre Flamengo x Atlético Paranaense, às 17h.

Araruama

Nas confusões da Câmara de Araruama, o vereador Amigo Valmir sempre faz brilhantemente a defesa do governo, Livia de Chiquinho. Nos corredores, o que se fala é o vereador Luis do Táxi fica cheio de ciúmes. Será porque?

Iguaba Grande

O famoso Quiosque do Nem, em São Pedro da Aldeia, foi escolhido para uma bela resenha nesta sexta-feira (28), pelos vereadores de Iguaba Grande. Segundo o Sombra, que tá de olho em tudo, até o prefeito Vantoil Martins vai dá uma passadinha por lá.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, não esconde de ninguém que foi surpreendido com a votação de suas contas pela Câmara. Segundo o próprio, o momento é de reflexão e que o futuro só a Deus pertence. O placar foi de 7 votos a favor do parecer do Tribunal de Contas e contrário. Conclusão, as contas de 2016 foram rejeitadas.