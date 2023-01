O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 03

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo alcançou mais de 86 mil seguidores em suas contas nas redes sociais e ultrapassou a marca de um milhão de impressões no instagram. Esse último mês os vídeos sobre o Natal, o início da campanha para um verão consciente, diversas ações e um conteúdo que mistura leveza e informação. O resultado? Mais de 1200 novos seguidores.

Araruama

O camarão da Lagoa de Araruama sumiu das bancas dos mercados da região neste verão. O consumidor encontra apenas o camarão oriundo de Natal. O Rio Grande do Norte produz, atualmente, 26,84% de toda produção nacional de camarão em cativeiro, segundo dados do IBGE.

O ativista Pablo Santos, do Movimento Lagoa É Nossa, da Praia do Siqueira diz que o camarão da região some durante o verão, devido ao aquecimento da água da laguna provocada pelo aumento de despejo de esgoto e, de acordo com ele, pela ineficiência das estações de tratamento da PROLAGOS. O consumidor pode encontrar o típico camarão da laguna, apenas com pescadores que mantém estoques. De acordo com Pablo, são cerca de 15 só na Praia do Siqueira. Ele ressalta, entretanto que pescadores da Ponta do Ambrózio, Baixo Grande, Camerun, Porto da Aldeia e Mossoró também tem estoques de camarão à venda neste período.

Cabo Frio

Sexta-feira é Dia de Reis. A Praça da Cidadania, na Praia do Forte, será palco da tradicional da Folia de Reis. A festa cristã acontece a partir das nove da noite. A programação é gratuita e será comandada pelos grupos folclóricos “Estrela do Oriente” e “Estrela D’alva”. A folia “Boi da Abissínia” vai abrir espaço para os grupos passarem com o cortejo no meio do público. A Folia de Reis é patrimônio Cultural Imaterial de Cabo Frio, desde março de 2021 e o Dia de Reis integra o Calendário Oficial de Eventos da cidade.

Búzios

O vereador de Búzios Uriel da Saúde não é mais o líder do governo Alexandre Martins. No lugar dele entrou o vereador Victor. Segundo informações, os vereadores estavam dando muito trabalho ao vereador Uriel da Saúde. Nos corredores, tem gente dizendo que o prefeito colocou um vereador mais em “forma”.

Iguaba Grande

O vereador Balliester Wernec anda nervoso e não gostou nada da festa de posse da mesa diretora da Câmara, nesta segunda-feira (02). Balliester foi para as redes sociais para fazer queixa e reclamar de não ter sido convidado para a festa. O moço magoou?

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia, está de luto, por causa do crime bárbaro ocorrido nesta segunda-feira (02), em que foi vítima a empresária Rosilene Silva. Aqui nossas condolências a família e amigos de Rosilene. Que Deus conforte todos os corações!