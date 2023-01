Praia do Centro, em São Pedro da Aldeia, ficou lotada na virada do ano

Após dois anos de paralisação por conta da pandemia de Covid-19, o réveillon em São Pedro da Aldeia voltou a lotar a Praia do Centro. À meia-noite do primeiro dia de 2023, milhares de espectadores contemplaram a tradicional queima de fogos e o show musical com violino às margens da lagoa. A festa, que teve início por volta das 20h, ficou por conta do Grupo Nada Igual, da cantora Bruna Reis e do cantor Demetrius. Para garantir a ordem e segurança no local, estiveram presentes as equipes da Saúde, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Iluminação Pública e Polícia Militar.

O prefeito Fábio do Pastel subiu ao palco momentos antes da virada e falou à multidão presente. “O melhor réveillon da Região dos Lagos é aqui em São Pedro da Aldeia. É onde vêm as famílias para curtir esse momento tão especial, que é a virada do ano. Estou muito feliz em poder ver toda essa gente em nossa cidade após dois anos de pandemia. Desejo a todo aldeense e a todos os visitantes um 2023 com muita saúde e paz. Também gostaria de agradecer a todos que trabalharam para que esta festa tão linda pudesse ocorrer tranquilamente. Um beijo no coração de todos e muito obrigado”, disse.

A primeira grande atração da noite foi o Grupo Nada Igual. Samba e pagode não faltaram nos festejos antes da virada e o público pôde curtir os sucessos dos anos 90 até os mais atuais. “Eu Juro”, “Deixa Tudo Como Tá” e “Manda Áudio” foram alguns dos hits entoados pela banda. Após o show, os músicos falaram sobre a sensação de tocar no réveillon aldeense. “É gratificante demais para a gente estar aqui, mais uma vez, depois de uma fase tão difícil que a gente passou, que foi a pandemia. Ver as pessoas na rua brincando, se abraçando, poder sentir esse calor humano novamente é muito bom. Estamos muito felizes e desejamos um 2023 maravilhoso a todos”, finalizaram.

Logo em seguida, a cantora Bruna Reis assumiu o comando da festa. Trazendo ao palco todo o carisma e animação da cultura sertaneja, Bruna cantou os clássicos do gênero, passando pelos sucessos do sertanejo universitário e até mesmo do rock internacional, com a performance de “Sweet Child O’ Mine”, da banda norte-americana Guns N’ Roses. “Quero agradecer demais a cada um que compareceu. São Pedro da Aldeia, obrigada pelo carinho e pela oportunidade de poder estar aqui, alegrando a virada de ano de milhares de pessoas. Vocês estão no meu coração”, declarou.

Após um espetáculo de 10 minutos com fogos de artifício e performance musical do violinista David Estevam, o cantor Demetrius preparou um repertório especial para os primeiros minutos do ano. Sucessos nacionais e internacionais animaram a galera após a virada, com hits do sertanejo, axé, MPB e pop rock. Com direito a “Locked Out of Heaven”, do cantor havaiano Bruno Mars, o público cantou junto, se divertiu e aproveitou a chegada do ano novo. “É uma emoção gigantesca poder estar aqui nessa cidade querida, a minha cidade, e poder ver essa multidão comemorando mais um ano. É com muita satisfação que estamos aqui podendo compartilhar de muita música e muita alegria”, destacou o cantor.

O evento contou com o apoio das Secretarias de Saúde e de Segurança e Ordem Pública. A prefeitura disponibilizou uma tenda com equipe para primeiros-socorros, formada por 02 médicos, 02 enfermeiros, 04 técnicos de enfermagem, 03 maqueiros e 02 motoristas, além de uma ambulância. A Guarda Civil Municipal esteve presente durante toda a programação para garantir a segurança e a ordem na cidade. Não houve registro de brigas ou acidentes.