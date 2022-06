O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Cabo Frio

A Câmara de Vereadores de Cabo Frio criou um canal para envio de sugestões sobre o Estacionamento Rotativo Municipal. A iniciativa é do presidente Miguel Alencar proposta durante a audiência publica realizada ontem.

Cidadãos, sociedade civil e entidades podem enviar as sugestões para o e-mail comunicacao@cabofrio.rj.leg.br. Elas serão avaliadas e debatidas pelos parlamentares. São dois os projetos de lei do governo que tramitam na casa, um sobre a concessão da exploração do serviço de estacionamento a iniciativa privada e o outro que autoriza a cobrança a veículos com placa de Cabo Frio. De acordo com o vereador Miguel Alencar, o projeto só retornara pauta em setembro com as devidas alterações para votação.

Araruama

Cerca de 300 capoeiristas de várias cidades do interior do Rio desembarcam em Araruama nesta quinta-feira. A cidade será palco dos Jogos do Interior. O evento, que promove competições, oficinas e aulas de capoeira, acontece na Cidade da Crianças, no bairro Outeiro. A entrada será gratuita e a competição, organizada pela escola Abadá Capoeira será disputada em oito categorias e vai premiar com medalhas e troféus os quatro primeiros de cada categoria. Também estão previstas oficinas de jongo, maculelê e berimbau, abertas ao público. A inscrição é gratuita e pode ser feita na hora do evento. Além disso, haverá aulas de capoeira com mestre Morcego e mestre Camisa, conhecido pelos trabalhos sociais em comunidades carentes.

Iguaba Grande

O ex-candidato a vereador Renatinho da Saúde anda feliz da vida pela cidade iguabense. Segundo amigos, é o amor que tomou conta de seu coração. No dia dos namorados teve almoço e jantar, com direito a mesa farta.

São Pedro da Aldeia

Os patrimônios ambientais, a cultura e os costumes dos habitantes mais antigos de São Pedro da Aldeia estão retratados na mais nova exposição em cartaz na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos.

A mostra Patrimônios Aldeenses em Foco, da pesquisadora Elizabeth Franco apresenta ao público uma coleção de fotografias e artefatos que remontam ao período colonial, além de amostras de espécies animais na região.

Arraial do Cabo

No Cabo tudo acontece e com muito humor e alegria. No último sábado, a turma do grupo cientistas do cabo comemorou o aniversário de Leandro do Mercadinho, “Mercearia Vera Cruz”, na cobertura dele, o papo que rolou lá foi só política. Macaco chorou muito por causa de MM, estavam presente Jujuca, Primaço, Chuchu, Chapoca, que agora é MM futebol clube. No final sumiram com a picanha. A turma está dizendo que Leandro escondeu a carne pra fazer no outro dia.

Búzios

Os vereadores Dida Gabarito e Josué Pereira continuam se recuperando da Covid-19 em casa. Josué acredita que no final de semana já estará voltando às atividades de rua. Boa recuperação para ambos.